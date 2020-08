Stich-Wort: Was für ein Tag!

Der eine oder andere wird heute Geburtstag haben. Also ist das für ihn ein besonderer Tag. Aber kaum ein anderes Datum hat so viel an Ereignissen zu bieten wie eben der 15. August. Bei uns im Eichsfeld ist klar: Heute ist Maria Himmelfahrt. Im Großherzogtum Luxemburg ist Maria Himmelfahrt sogar staatlicher Feiertag.