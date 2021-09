Weg der Mitte: Aroniabeeren und ein großes Jubiläum im Kloster Gerode

Gerode. Im Kloster Gerode steht die Ernte der Aroniabeeren kurz vor dem Abschluss. Die Sicherung der Kirche geht weiter.

Anke Clausen und Anna Impekoven von der Geschäftsführung des Weg der Mitte atmen auf. Denn langsam zieht im Kloster Gerode wieder Leben ein, kommen Gäste unter anderem für Seminare und können Yogakurse für Interessierte aus der Region angeboten werden. Die Coronazeit mit Lockdown und Einschränkungen war auch für das Kloster, das Besucher aus der ganzen Welt willkommen heißt, nicht einfach.

Doch dieser Tage dreht sich bei ihnen alles erst einmal um etwas ganz Anderes: die Ernte der Aroniabeeren. „Verschiedene wissenschaftliche Studien belegen ihre hohe gesundheitliche Wirksamkeit. Sie gehört in Europa zu den Beeren mit dem höchsten anti-oxidativem Potenzial und enthält 48 verschiedene gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe in hoher Konzentration“, erklärt Anke Clausen. Zwischen 20 und 30 Pflücker haben sich an die Arbeit gemacht, darunter viele ehrenamtliche Helfer. Und die reisten zum Beispiel aus Amsterdam, Köln oder Bielefeld an.

Die fruchtig-herben Aroniabeeren eignen sich für Tee und Marmelade

Gabriele Schmidt aus Bielefeld wollte auch dabei sein und kam für 14 Tage nach Gerode. Foto: Eckhard Jüngel

„Dieses Jahr ist ein super Jahr“, meint Anna Impekoven. Sie rechnet mit einer Beerenernte von rund acht Tonnen. Im Vorjahr sah es auf den drei Plantagen nicht so gut aus, der späte Frost hatte seine Spuren hinterlassen. Die Frauen und Männer, die alles per Hand pflücken, sind flink und gut gelaunt.

Dass sie draußen arbeiten und wieder soziale Kontakte pflegen können, finden sie schön. „Wir legen zudem Wert auf die Biozertifizierung“, wirft Anke Clausen ein, als es um die Qualitätsfrage geht. Neben dem Muttersaft, der gewonnen wird, eignen sich die fruchtig-herben Aroniabeeren auch getrocknet als Tee und können ebenso ins Müsli wie in die Marmelade.

„Vor zehn Jahren waren wir in Thüringen die Ersten, die Aroniaplantagen angelegt haben, es war ein innovatives Modellprojekt, das vom Land gefördert wurde. In unserer Arbeit mit Gesundheitsförderung und Prävention passt das Thema zum Weg-der-Mitte-Gesundheitskonzept“, erzählt Anke Clausen, als es von der Plantage wieder Richtung Klostergelände geht.

Auf dem Weg fällt der Blick Richtung Heilpflanzengarten. Führungen wird es dieses Jahr dort nicht geben, und auch das Klostercafé bleibt noch geschlossen. Kuren, Seminare, Aus- und Weiterbildung auch im Bereich Benefityoga sowie fortlaufende Yogakurse finden jedoch wieder statt. Und da es dem Team nicht an Mut mangelt, wurde im Frühjahr in der Göttinger Innenstadt ein Zentrum eröffnet, in dem unter anderem Yogakurse und Vorträge angeboten werden, außerdem gibt es eine Naturheilpraxis. Es wird ganzheitlich gedacht.

Arbeiten an der Klosterkirche gehen weiter

Die Beeren sind biozertifiziert und alle von Hand gepflückt. Foto: Eckhard Jüngel

Genutzt hat man die Pandemiezeit auch, um im Kloster Gerode Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten vorzunehmen. Und was den Bereich Ausbildung betrifft, wurde die Digitalisierung genutzt. „Wir haben es geschafft, noch ganz gut durch die Coronakrise zu kommen“, sagt Anke Clausen, die nicht unerwähnt lässt, dass das einiger Anstrengungen bedurfte. So werden für Übernachtungsgäste nun beispielsweise ausschließlich Einzelzimmer angeboten.

Nach den Aroniaplantagen und dem Klostergeländerundgang führt der Weg zur Klosterkirche. Auch dort gehen die Sicherungsarbeiten Schritt für Schritt mit Eigenmitteln, Spenden oder Leader-Förderung weiter. Ein Großteil der Südwand wurde mit finanzieller Unterstützung gesichert, was unbedingt erforderlich war.

Der Betrachter stellt schnell fest, dass sich viel verändert hat. 2022 sollen weitere Fördergelder für die Arbeiten an der Südwand beantragt werden. Denn es geht mit großen Schritten auf 2024 zu, auf ein besonderes Jahr. Dann stehen das 900-jährige Klosterjubiläum sowie 30 Jahre Weg der Mitte in Gerode an.

