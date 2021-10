Weihnachtsbäume für die Ortsteile der Stadt Leinefelde-Worbis gesucht

Leinefelde-Worbis. Die Stadtverwaltung hofft auf Baumspenden.

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und damit in jedem Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis bald wieder ein prächtiger Weihnachtsbaum stehen kann, benötigt die Stadtverwaltung Unterstützung. So ergeht erneut der Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger der Einheitsstadt und der umliegenden Orte: Wer hat eine zu groß gewordene Tanne im heimischen Vorgarten, die er der Kommune gerne als festlichen Weihnachtsbaum stiften möchte? Bauhofleiter Stefan Lauterbach und seine Mitarbeiter sind gern bereit, das Fällen des Baumes zu übernehmen und die Tanne anschließend auch abzutransportieren.

Wer einen Weihnachtsbaum spenden möchte, meldet sich bitte unter Telefon: 03605/200560 oder per E-Mail an bauhof@leinefelde-worbis.de.