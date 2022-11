Weihnachtsflair und Hüttenzauber im Eichsfeld

Mit einem Sack voller Süßigkeiten wird der Weihnachtsmann am Samstag ab 17 Uhr und Sonntag ab 15 Uhr in Dingelstädt die Kinder überraschen.

Eichsfeld. Bei diesen Märkten kann man sich auf das Fest einstimmen:

Die Zeit der Advents- und Weihnachtsmärkte beginnt. Nach einem Aufruf und den Zusendungen unserer Leser haben wir die Märkte zusammengetragen. Heute finden Sie in der Übersicht die Termine für das erste Adventswochenende. Am Samstag folgt Teil zwei und damit die Auflistung weiterer Weihnachtsmarkttermine.

Teistungen

Zum Adventszauber laden die Teistunger Vereine am Samstag, 26. November, ab 15 Uhr ein. Dann verwandelt sich der Marktplatz in eine festliche Weihnachtswelt. Sowohl das Christkind als auch der Weihnachtsmann werden erwartet. Für das leibliche Wohl der kleinen und großen Besucher ist gesorgt. Der Erlös kommt der Ausstattung der Vereine für ihren Nachwuchs zugute.

Kirchohmfeld

Auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Gaststätte in Kirchohmfeld lädt der Karnevalverein am Samstag, 26. November, ab 16 Uhr zum Weihnachtsmarkt ein. Der Männergesangsverein Harmonie wird die Gäste ebenso unterhalten, wie weihnachtliche Musik vor und nach dem Auftritt des Chores. Für Kinder wird ein Weihnachtsbasteln angeboten.

Burg Hanstein

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt auf Burg Hanstein findet am Samstag, 26. November, sowie am Sonntag, 27. November, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr statt. Unter anderem gibt es die traditionelle Krippenschau im Rittersaal, und eine Sandmalerin gestaltet Bilder aus der biblischen Geschichte. Am 27. November singt um 15 Uhr zudem der Männerchor aus Hohengandern.

Kirchworbis

Festlich geht es beim Weihnachtsmarkt in Kirchworbis zu, den es am Sonntag, 27. November, ab 14 Uhr bei der Kirche gibt. Um 16 Uhr ist Adventssingen im Gotteshaus mit „musica incanta“. Die Vereine freuen sich auf viele Gäste.

Leinefelde

In Leinefelde öffnet der Weihnachtsmarkt am Samstag, 26. November, von 15 bis 23 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. 15.30 Uhr treten die „Fuhlrott-Kids“ auf, ab 20 Uhr gibt es Live-Musik mit „Robius“. Die Geschäfte sind von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 27. November, ist der Markt von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr ist der Auftritt des Awo-Kindergartens, 14.30 Uhr der der Musikschule, ab 16.30 Uhr spielt die Band „Amplitude“. Die Geschäfte öffnen von 13.30 bis 18 Uhr. An beiden Tagen gibt es das Weihnachtsschlittengespann, die lebensgroße Krippe und Kinderkarussell.

Großbartloff

Feststimmung herrscht auch in Großbartloff in der Kirchgasse am Sonntag, 27. November, ab 14 Uhr. Höhepunkte des Weihnachtsmarktes sind unter anderem das Singen zur Einstimmung auf das Fest, die Weihnachtstombola, das Kinderschminken und Basteln.

Burg Bodenstein

Der Bodensteiner Adventshof öffnet am Sonntag, 27. November, von 14 bis 20 Uhr seine Pforten. Es gibt das Adventskranzbasteln, Handmade-Stände, einen großen Kuchenbasar und vieles mehr.

Großbodungen

Zum 30. Weihnachtsmarkt wird am Sonntag, 27. November, von 12 bis 20 Uhr auf den Schlossplatz eingeladen. Neben dem weihnachtlichen Angebot an den Ständen werden die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Pusteblume“ ein Programm darbieten. Am Nachmittag wird zum Puppentheater in die St.-Petri-Kirche eingeladen. Gezeigt wird das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“. Gegen 17 Uhr lädt der Posaunenchor zum Konzert ein, und zum Ausklang des Marktes wird Roland Gäßlein mit Live-Musik die Gäste unterhalten. Zudem öffnen die neuen Besitzer des Schlosses die Türen und laden alle Interessierten zu Getränken und Gesprächen ein.

Büttstedt

In Büttstedt wird am Samstag, 26. November, um 15 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Anger eröffnet. Für Kinder gibt es eine Bastelstraße. Zudem werden Kutschfahrten angeboten. Wer möchte, kann sich beim Weihnachtsbaumweitwurf und einem Schätzspiel die Zeit vertreiben. Und der Nikolaus wird auch erwartet.

Dingelstädt

Auf den Rathaushof wird am Samstag, 26. November, und am Sonntag, 27. November, in Dingelstädt zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Am Samstag startet der Markt um 17 Uhr mit einem Laternenumzug. Anschließend haben die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Bummi“ ihren Auftritt. Mit einem Platzkonzert der Dünmusikanten endet der erste Tag. Am Sonntag trifft um 15 Uhr der Nikolaus ein, um mit den Besuchern die Wunschzettel an Luftballons gen Himmel steigen zu lasen. Um 17 Uhr lädt der Turnverein dann zum Märchenspiel „Die sieben Geißlein“ ein. Das traditionelle Turmblasen beginnt eine Stunde später. An beiden Tagen haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Auf viele Gäste, die sich auf das schönste Fest im Jahr einstimmen lassen wollen, freuen sich schon die Organisatoren und Gastgeber.

Duderstadt

Am Freitag, 25. November, wird um 17 Uhr der Weihnachtstreff in Duderstadt eröffnet. Wie in jedem Jahr gibt es als festen neben vielen anderen Programmpunkten täglich um 18 Uhr eine Verlosung. Geöffnet ist der Weihnachtstreff vom 26. November bis 23. Dezember täglich ab 11 Uhr bis mindestens 19 Uhr.

Bockelnhagen

Zum 12. Mal öffnet das Weihnachtsmärktchen am Sonntag, 27. November, ab 14 Uhr im Dorfgarten von Bockelnhagen seine Türen. Zu bestaunen gibt es bei weihnachtlicher Musik einen tollen Schneemann, und der Weihnachtsmann wird mit kleinen Überraschungen zu Besuch sein. Neben den Marktständen im Dorfgarten lädt auch das Caféstübchen im Schützenhaus zum Besuch ein.

Gut Herbigshagen

Das Gut Herbigshagen bei Duderstadt lädt am Sonntag, 27. November, zum traditionellen Weihnachtsmarkt von 11 bis 17 Uhr ein. Kunsthandwerk und kreative Geschenkideen können entdeckt und erworben werden. Präsentiert werden an den Ständen handgeschöpfte Seifen, ätherische Öle, weihnachtliche Kränze und Kugeln, Gestricktes und Genähtes, Schmuck, handgeschmiedete Damaszenermesser und vieles mehr. Für Kinder werden darüber hinaus Mitmach- und Bastelaktionen angeboten.

Weilrode

Am Samstag, 26. November, 14 bis 18 Uhr, lädt der Tierschutzhof Heile Seele e.V. zum Adventsmarkt nach Weilrode ein. Unter anderem gibt es dort an diesem Nachmittag einen Basar, Kinderschminken, einen Nabu- und einen Flohmarktstand. Stelzenläufer Leo Hunold kommt, man kann die tierischen Hofbewohner kennenlernen und bei der Abendfütterung helfen.