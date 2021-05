Wenn Bären online gehen

Worbis. Alternativer Bärenpark in Worbis bietet neues Online-Programm an – individuell gestaltbar und auch für Schulklassen.

In beiden Projekten der Stiftung für Bären, Worbis und Schwarzwald, können nun online Führungen für zehn Euro pro Person gebucht werden. Diese gestalten sich individuell und zeitlich flexibel. Wer spezielle Themenwünsche hat oder über die Geschichte eines bestimmten Vierbeiners etwas wissen will, kann sich in Absprache mit dem Team ein Online-Event nach Maß zusammenstellen. Ein besonderes Angebot richtet sich hierbei an Schulklassen. Die Biologen des Wildtier- und Artenschutzprojekts bieten ihre Erfahrung und ihr Wissen auf spannende und interaktive Weise als Ergänzung zum Schulunterricht an. Die Kosten für eine Unterrichtsstunde betragen 30 Euro.

Außerdem gibt es fixe Termine, bei denen auch Gastredner teilnehmen werden: So geht es am Sonntag, 9. Mai, 18 Uhr, um „Das kleine Wolfs 1x1“ – Ein Abend rund um Biologie und Rückkehr des Wolfes (15 Euro pro Person), am 15. Mai, 17 Uhr, um „Maikatzen“ – Faszination Samtpfote (20 Euro pro Person) und am 22. Mai folgt um 18 Uhr der „Patenreport Alternativer Bärenpark Worbis“ (15 Euro pro Person).

Informationen und die Anmeldung für alle Programme gibt es per E-Mail an info@baer.de oder telefonisch unter 036074/2 00 90.