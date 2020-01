Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer hat das „e“ versteckt?

„Nein, es ist wirklich niemandem aufgefallen“, muss sich selbst Stefan Nolte vom Bauamt Leinefelde-Worbis ein Lächeln verkneifen. Am Ortsausgang von Breitenbach in Richtung Leinefelde fehlt auf dem Schild ein wichtiger Buchstabe, ein „e“. Erst als am Wochenende niedliche Kommentare in sozialen Netzwerken auftauchten, flog die Sache auf. „Die Schilder sind im Zuge der Neubeschilderung nach dem Teichhof-Anschluss aufgestellt worden“, erklärt Nolte. Und: „Ein neues haben wir Montag gleich bestellt.“ Vielleicht, so zeigt man in der Stadtverwaltung Humor, könne man ja noch einen kleinen Hinweis am Ortsschild anbringen, zum Beispiel „Achtung, hier fehlt ein e.“

So etwas passiere eben einfach, sieht man die Sache nicht tragisch. Allerdings schaue man jetzt noch einmal in die Unterlagen, ob sich nicht bei der Bestellung des Schildes schon der Fehlerteufel eingeschlichen hat. Und die beauftragten Schilderfirmen seien ja oft nicht regional verbunden, so dass das auffallen würde, sagt Stefan Nolte. Wie auch immer: Bis das neue Schild da ist, bleibt das alte erst einmal stehen. „Dann haben die Leute noch eine Weile etwas zu lachen“, sagt Nolte mit einem Schmunzeln. Hauptsache, auf dem neuen ist dann alles richtig und Leinefelde heißt dann wieder Leinefelde.