Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werteunion lädt Eichsfelder Landrat Werner Henning ein

Das erklärte Ziel der Werteunion sei es, CDU und CSU inhaltlich und personell zu erneuern. Das gehe aber nur mit der aktiven Einbindung der Kompetenz erfahrener CDU-Politiker, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Gruppierung. Man sei daher erfreut über die Entscheidung von Landrat Werner Henning, nicht wegen der bloßen Existenz der Werteunion aus der CDU auszutreten, und hoffe, dass er die Möglichkeit der Teilnahme am nächsten Stammtisch nutze. Der wird am Donnerstag, 6. Februar, in Heiligenstadt stattfinden. Gastredner an diesem Abend ist Professor Werner J. Patzelt. Anmeldungen für den Stammtisch können unter info@werteunion-eichsfeld.de erfolgen.