Wichtiger Beitrag zum Artenschutz im Eichsfeld

Der Wind weht frisch übers Feld während Mitarbeiter des Naturschutzbundes (Nabu) Obereichsfeld, des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal und freiwillige Helfer damit beschäftigt sind, die ersten Amphibienschutzzäune aufzustellen. Die fünf Männer arbeiten am Dienstagvormittag entlang der ehemaligen B 80 zwischen Beuren und Wingerode. Ob sie damit nicht etwas früh dran sind? Thomas Keppler, stellvertretender Vorsitzende des Nabu Obereichsfeld, verneint und erklärt: „Ab sechs Grad in der Nacht laufen sie los.“ Außerdem, wenn es stark regnet.

Die Amphibien richten sich aber auch nach der Tages- und Nachtlänge. So ist es nicht die Temperatur allein, die sie aus ihren Winterquartieren lockt. 3500 Meter Zaun müssen im Landkreis Eichsfeld aufgebaut werden. Und da fange man lieber früher als später an, so Thomas Keppler. So wie bei Wingerode werden die grünen Kunststoffgewebe noch bei Birkungen, am Reifensteiner Hotel, bei Jützenbach, am Sonnenstein, bei Ferna und bei Breitenbach aufgestellt, um die Tiere sicher zu ihren Laichgewässern zu bekommen.

Kröte ist ein Marathonläufer

Eines davon ist das Staubecken des Ritterbachs bei Wingerode. Da sind vorrangig Kröten und Grasfrösche unterwegs, die mit den Zäunen vor dem Straßentod gerettet werden sollen. Während eine Kröte gute 4000 Meter zu ihrem Laichgewässer zurücklegt, sind es beim Grasfrosch um die 1000 Meter. „Die Kröte ist quasi der Marathonläufer unter den Amphibien. Sie springt im Gegensatz zum Grasfrosch auch kaum.“

Thomas Keppler an einer stationären Leiteinrichtung mit Tunnel. Solche Anlagen werden beiderseits der Straße gebaut, also auch für die kontinuierliche Rückwanderung der Amphibien. Foto: Eckhard Jüngel

Stoßen die Amphibien auf den grünen Zaun und kommen nicht weiter, endet ihre Reise erst einmal in den alle 25 Meter in den Boden eingegrabenen Eimern. Diese sind mit Löchern im Boden versehen, so dass Regenwasser abfließen kann. Helfer wie Mattis Willenberg, der gerade ein Freiwilliges Ökologisches Jahr im Naturparkzentrum absolviert, kontrollieren die Zäune dann und kümmern sich um den „Frosch-Transport“. Zweimal am Tag werden die Kröten und Grasfrösche und natürlich auch jede andere Amphibienart über die Straße gebracht.

Mancherorts gibt es stationäre Leiteinrichtungen

In der Hauptwanderzeit wurden am Zaun bei Wingerode schon so an die 400 Erdkröten gefunden, erzählt Thomas Keppler. Im Bereich Reifenstein und Birkungen waren es schon an die 4000 Tiere. Während die Hinwanderung der Amphibien stoßweise erfolgt, ist das bei der Rückwanderung anders. Sie findet über die Zeit verteilt statt. Und auch deshalb seien die stationären Leiteinrichtungen, wie sie jetzt ganz neu zwischen Reifenstein und Birkungen gebaut wurden, extrem wichtig. Auch bei Wingerode gibt es so ein Leitsystem. Die niedrigen Wände aus Beton führen jeweils zu einem Tunnel, der unter der Straße entlangführt. Den nutzen nicht nur Amphibien in der Laichzeit, sondern auch Wildkatzen und sogar Fledermäuse, sagt Thomas Keppler. „Damit sind Hin- und Rückwanderung abgedeckt. So sind sie noch mehr als die mobilen Zäune eine richtig gute Sache für den Artenschutz. Wir würden die uns natürlich überall wünschen.“

Sog zieht Amphibien unters Auto

Bald werden auch die Hinweisschilder mit den Kröten darauf an der Straße aufgestellt. Thomas Keppler appelliert an die Autofahrer: „Der Sog, der entsteht, wenn ein Fahrzeug schnell fährt, ist ebenso gefährlich für die Amphibien wie ein Reifen, der sie trifft. Ab einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde werden sie unter den Fahrzeugboden gezogen und getötet.“ Man sollte also besonders langsam fahren, wenn man das bekannte Hinweisschild erblickt.

Und er spricht noch ein weiteres Problem an. „Wir erleben es immer öfter, dass in Tümpeln im Wald Goldfische ausgesetzt werden. Die Geburtshelferkröte oder der Feuersalamander brauchen aber fischfreie Gewässer, denn Fische fressen ihren Laich. Erdkröten und Grasfrösche sind Massenlaicher. Sie können Verluste besser verkraften.“