Willi und Rita Gunkel betreiben den Imbiss im Naturparkzentrum Fürstenhagen

Wer in den vergangenen zehn Jahren das Naturparkzentrum Fürstenhagen besuchte und Hunger verspürte, dem schaute immer das Gesicht von Willi Gunkel aus der Luke des Imbisses entgegen. Er und seine Frau Rita hatten ihn im Februar 2010 übernommen und viele schöne Begegnungen in dieser Zeit erlebt. Zum 31. Januar kommenden Jahres soll aber Schluss sein.

„Für dieses Jahr kannst du sowieso alles abhaken, dann gehen wir in Rente. Einen Abschied werden wir aber trotzdem feiern“, sagt Willi Gunkel. Dann wird er wieder seine Gulaschkanone mit zum Naturparkzentrum bringen, mit der gewissermaßen alles angefangen hat.

Das Hobby zum Beruf gemacht

Der heute 65-Jährige arbeitete zuletzt im Sandbruch in Heiligenstadt. „Ich hatte dadrauf irgendwann keinen Bock mehr. Dann hatte ich gesundheitliche Probleme und im Krankenhaus viel Zeit zum Nachdenken“, sagt er. „Ich habe mein Hobby einfach zum Beruf gemacht.“ Bereits 1996 hatte sich Willi Gunkel eine Gulaschkanone gekauft. In der hat er über die Jahre unzählige Liter Gulasch, Erbsen- und Linsensuppe gekocht, war damit bei Veranstaltungen in Fürstenhagen zu Gast.

In solch großen Dimensionen zu kochen, musste sich Willi Gunkel selbst beibringen, hatte aber unverhoffte Hilfe. „Ich habe neun Jahre auf der Deponie in Lenterode gearbeitet und dort ein original Wehrmachtskochbuch gefunden.“ Und was gehört in eine ordentliche Gulaschsuppe für 100 Personen? Willi Gunkel lacht, will erst gar nicht mit der Sprache rausrücken. „Man braucht zehn Kilogramm Kartoffeln, die selbe Menge gewürfeltes Fleisch, Zwiebeln und, naja, noch so ein paar Geheimzutaten.“

Insgesamt drei Gulaschkanonen hat er in seinem Besitz, außerdem eine große DDR-Küchenmaschine, die er sich aus der Heiligenstädter Schwesternküche besorgt hatte. „Die geht nicht kaputt, ist wie ein Panzer.“ Damit könne man sehr schnell und einfach die Kartoffeln für die Suppen würfeln.

Holzschuppen in schmuckes Besucherhäuschen verwandelt

Als er und seine Frau den Imbiss übernahmen, sah dieser noch nicht so aus wie heute. Erst im Winter 2010 wurde der vorherige Holzschuppen zu dem Besucherhäuschen. „Das erste Jahr war schwierig. Wir mussten uns eine Kundschaft aufbauen. Aber es wurde besser. Wir haben hier schöne Feten gefeiert.“ Rita Gunkel half stets mit, wenn es nötig wurde.

Im Laufe der Jahre konnten sich die beiden eine gute Stammkundschaft aufbauen, die auch unter der Woche regelmäßig vorbei kam. Polizeibeamte, Förster und Bauarbeiter zählten dazu und aßen sich neben der beliebten Gulaschsuppe an Schnitzel, Strammem Max oder Bockwürstchen satt. „Alles sehr rustikal, kein Schickimicki“, sagt Willi Gunkel. Im NVA-Zelt hinter dem Imbiss kam man zusammen, wenn draußen mal wieder der Wind pfiff. Auch das gehört Willi Gunkel. Inklusive der original NVA-Lampen und einem Ofen, der rot glühte, wenn er richtig angefeuert wurde.

Herrliche Aussicht vom Arbeitsplatz

Seinen Arbeitsplatz, den wohl höchsten im Eichsfeld, wird er vermissen. „Es ist einfach eine herrliche Aussicht hier oben, bei gutem Wetter sieht man den Brocken.“ Gutes Wetter sei sowieso das A und O. Willi Gunkel erinnert sich an ein Fest im Mai, bei dem es den ganzen Tag nebelig war und regnete. „Da hätte ich lieber Glühwein verkauft, als Bier gezapft.“

Aber egal bei welchem Wetter – Willi Gunkel war immer vor Ort. „Einfach abhauen, weil es regnet, kam für mich nie in Frage.“ Und gerade diese Verlässlichkeit ist eine Sache, die das Team vom Naturparkzentrum an ihm schätzte. „Das und seine Vernetzung. Damit steht und fällt so ein Angebot“, erzählt Uwe Müller von der Naturparkverwaltung.

Viele haben Willi Gunkel dafür bewundert, dass er immer ruhig geblieben ist, egal wie unfreundlich ein Gast war. „Ich schalte da auf Durchzug und mache mein Ding“, sagt er. „Das Wichtigste ist, dass man mit Freude an die Arbeit geht.“ Für den Ruhestand wünschen sich Rita und Willi Gunkel vor allem Gesundheit. Und sie versprechen, dass die Gulaschkanone nicht kalt bleiben wird.

Nun ist der Naturpark auf der Suche nach einem neuen Betreiber. Bis zum 21. Dezember können sich Interessierte schriftlich mit Nutzungskonzept an die Naturparkverwaltung wenden.

Alle Teile der Serie gibt es auf www.thueringer-allgemeine.de/naturparkmenschen.