Wir alle haben die Wahl

Silvana Tismer über wichtige Kreuze und Entscheidungen

Sonntag gehen wir wählen, wenn wir es nicht schon per Briefwahl erledigt haben. Zwei Kreuze sind zu setzen, einmal für den Direktkandidaten unseres Wahlkreises und einmal für die Parteien selbst. In geheimer Wahl können Sie Ihre Entscheidung treffen, wen Sie gern im 20. Bundestag sehen möchten. Ob es klappt, wird sich nach der Auszählung zeigen.

In den vergangenen Wochen haben wir Ihnen die Menschen vorgestellt, die für den Norden Thüringens in Berlin streiten wollen – mit ihren Vorstellungen, Ideen und Schwerpunkten. Zehn waren es. Dass Sie auf dem Wahlzettel elf finden, sollte nicht verwundern. Wir hatten alle elf Direktkandidaten gebeten, sich vorzustellen und auch einige Fragen zu beantworten. Die Partei allerdings teilte mit, dass sie kein Interesse habe, in unserer Zeitung zu stehen. Auch das ist eine Entscheidung, die wir akzeptiert haben. Wir können und wollen ja niemanden zwingen. Es ist eben so.

Auch das ist eine Form der Demokratie: Entscheidungen zu akzeptieren und nicht lautstark dagegen anzubrüllen. Jede Stimme ist wichtig, egal für wen man sich auf dem Stimmzettel entscheidet. Wichtig ist, dass man sein Wahlrecht, das für mich sogar eine noble Pflicht ist, ausübt. Denn wenn man nicht wählen geht, braucht man sich hinterher nicht aufzuregen. Also: Entscheiden Sie!

