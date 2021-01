Wort zum Sonntag: Was bleibt von Weihnachten?

Tobias Reinhold, katholischer Pfarrer in Teistungen, darüber, was mit der Botschaft des Festes passiert, wenn es vorbei ist.

Liebe Leserinnen und Leser,

steht Ihr Tannenbaum noch festlich geschmückt in Ihrer Wohnung? Spätestens nach dem Fest der Taufe des Herrn verschwinden wohl die letzten Weihnachtsbäume samt Dekoration aus unseren Zimmern, nur in manchen Kirchen sehen wir sie noch bis zum Fest der Darstellung des Herrn am 2. Februar. Auch im liturgischen Kirchenjahr ist der Weihnachtsfestkreis bereits beendet und Jesus längst erwachsen.

Aber, was passiert eigentlich mit der Weihnachtsbotschaft, die wir in den letzten Wochen gehört haben? Legen wir diese auch – wie die „Deko“ - in einen Karton bis zum nächsten Weihnachtsfest? Zu Weihnachten haben wir gehört, dass Gott immer wieder neu in diese Welt kommt.

An uns liegt es, diese Botschaft im Alltag zu zeigen und sie auch mit Leben zu füllen. Das neue Jahr 2021 ist noch sehr jung; die Zeit der guten Vorsätze ist immer noch möglich; Anfänge sind spürbar und zu verwirklichen.

Dazu möchte ich Ihnen und mir einen passend formulierten Text der Theologin Gisela Baltes mit auf den Weg geben:

Die Krippe wird abgebaut.

Die Engel, die Hirten, die Könige

werden in ihre Schachteln gelegt.

Obenauf Maria und Josef.

Zum Schluss das Kind.

Weggeräumt. Weggeschlossen.

Bis zum nächsten Jahr.

War es das schon? Was bleibt?

Was bleibt uns

vom Knaben im lockigen Haar?

In den Mittelpunkt rückt wieder

der Wanderprediger,

der umherzieht, um den Menschen

die Frohe Botschaft vom Reiche Gottes

in Wort und Tat zu verkünden.

Dort, wo die Krippe stand,

wird schließlich das Kreuz aufgerichtet,

später die Osterkerze.

So schließt sich der Kreis

von der Geburt bis zur Auferstehung.

Jahr für Jahr

vergegenwärtigende Erinnerung,

erinnernde Gegenwart

der für alle Zeit geltenden

Heilszusage unseres Gottes.