Zehn Neuinfektionen im Landkreis Eichsfeld

Erneut muss das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld steigende Fallzahlen melden. Zum Stand 8 Uhr am Donnerstag seien weitere zehn Neuinfektionen hinzugekommen. Weitere 13 Menschen gelten im Landkreis als genesen, sodass die Gesamtzahl der aktuellen Fälle 196 beträgt. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes treffen alle notwendigen Maßnahmen zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen und veranlassen entsprechende Testungen“, hieß es aus dem Landratsamt. 17 Patienten werden inzwischen stationär behandelt. Bei einer Person handele es sich dabei um einen schweren Verlauf. Der 7-Tages-Inzidenz-Wert nach Berechnungen des Robert-Koch-Institutes sinkt auf 137.

Wenig geändert habe sich trotzdem nichts bei den Gemeinden des Landkreises, die besonders von dieser neuen Welle betroffen sind. Nach wie vor ist die Kreisstadt Heiligenstadt ohne Ortsteile mit 45 Infektionen an der Spitze, Großbartloff folgt mit 16 Fällen, Leinefelde hat 13, Büttstedt 9, Geisleden 8, Berlingerode, Rengelrode und Uder jeweils 7 sowie Dingelstädt, Gernrode und Siemerode jeweils 5 Fälle. Alle anderen erkrankten Personen verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet.

Seit dem Pandemieausbruch steigt die Gesamtzahl der Infizierten im Eichsfeld auf 613

Somit gibt es auch wieder aktuelle Zahlen, wie sie die Infektionen auf die Städte, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften verteilen: In der Gemeinde Niederorschel sind es zum Stand 12. November 6, in der Landgemeinde Am Ohmberg: 4 Fälle und in der Landgemeinde Sonnenstein 5. Die Stadt Dingelstädt kommt auf 8 derzeit infizierte Einwohner, die Gesamtstadt Heiligenstadt mit Ortsteilen auf 55. In der Stadt Leinefelde-Worbis sind es 19, in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Eichsfeld-Wipperaue 6, in der VG Ershausen/Geismar 6, in der VG Leinetal 22, in der VG Lindenberg/Eichsfeld 14, in der VG Uder 9, in der VG Hanstein-Rusteberg 6 und in der VG Westerwald-Obereichsfeld 32 Fälle.

„Bei vier Infizierten konnte eine konkrete örtliche Zuordnung in der Statistik bis zum 12. November, 8 Uhr, noch nicht erfolgen“, so das Gesundheitsamt. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr steigt die Gesamtzahl der Infizierten für den Landkreis auf 613, die Gesamtzahl der Genesenen auf 401.