Standesamt Eichsfeld: Zukünftige Eheleute sind vielerorts vorsichtig

Wer in diesem Jahr heiraten möchte, hat es mitunter gar nicht so einfach. Gerade die Paare, die gerne viele Gäste einladen würden, verschieben ihre Trauung lieber, denn vielerorts sind gerade einmal 15 Personen im Standesamt erlaubt. Und die Gästeanzahl ist bei den Anfragen meist der Knackpunkt, bestätigt das Standesamt Heiligenstadt. Dort flattern die Terminanfragen für dieses Jahr noch sehr verhalten ein. Es gehe jetzt aber zögerlich los. 30 gibt es für dieses Jahr aktuell.

Zu Beginn des vergangenen Jahres sei noch alles normal verlaufen, aber dann begann das „Terminhopping“. Paare hatten ihre Termine immer wieder verschoben in der Hoffnung, dass sich die Corona-Auflagen ihrem Anlass entsprechend verbessern würden. Im Terminkalender des Standesamtes der Kreisstadt sei definitiv mehr Bewegung als sonst. Auffallen würde auch, dass es schon Anfragen für 2022 gebe, eben für größere Gesellschaften.

Rückt der Termin näher, wird noch mehr telefoniert

Generell telefoniere man viel mehr als noch vor Corona. „Je näher der Termin rückt, desto mehr Fragen beantworten wir. Da wollen sich die Paare versichern. Und die Zeit nehmen wir uns gern. Auch die Vorgespräche laufen mit Hygienevorkehrungen weiter. Die Paare werden weiter betreut und das ist uns auch wichtig“, heißt es aus dem Heiligenstädter Standesamt.

Mit sehr vielen Terminanfragen muss hingegen das Standesamt in Leinefelde-Worbis jonglieren. Am 1. Oktober vergangenen Jahres konnten die Termine für dieses Jahr eingetragen werden. „Der Tag war haarig. Das Telefon klingelte von früh bis spät“, sagt Carina Hunold, Leiterin des Standesamtes. Und das sei sonst nicht so gewesen. So seien die Samstage der Sommermonate schon „sehr voll“. So einen extremen Ansturm hatte es vorher noch nie gegeben.

Trend: Trauung am Samstagnachmittag

In Leinefelde-Worbis wurden im vergangenen Jahr 137 Ehen geschlossen. „Sonst bewegen wir uns jährlich zwischen 170 und 180. Da haben wir schon einen Unterschied gemerkt“, so Carina Hunold. Auf zehn Gäste inklusive Brautpaar ist eine Trauung dort aktuell begrenzt. Besonders beliebt sei weiterhin der Tag des Kennenlernens als Hochzeitstag. Generell seien Donnerstage und Samstage gut gebucht.

Aus dem Standesamt Dingelstädt heißt es, dass es einige unverbindliche Verschiebungen aus dem vergangenen auf das aktuelle Jahr gegeben habe. Angefragt werde auch hier vorsichtig und verhalten. Jedoch wurde das Standesamt nach dem Lockdown erst in dieser Woche wieder geöffnet. Es sei noch früh im Jahr. Man wisse noch nicht genau, was auf einen zukomme, heißt es aus dem Amt.

In Niederorschel, dessen altes Rathaus sich offenbar als beliebter Trauort etabliert hat, spricht man hingegen sogar von mehr Eheschließungen in 2020 als in den Vorjahren. An der Reaktion der Paare sei abzulesen gewesen, dass das auch mit der Vergrößerung und Modernisierung des dortigen Trauraums zu tun gehabt habe. Dort wurde für jede Eheschließung ein separates Hygienekonzept erstellt. Die Paare, deren Verständnis die Maßnahmen betreffend gelobt wird, kamen vermehrt auch aus anderen Gemeinden und der Trend, am Samstagnachmittag zu heiraten, habe angehalten. Auch für dieses Jahr gibt es bereits zehn vorgemerkte Termine, bei denen es sich vorrangig um Samstage handele.