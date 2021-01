Zunahme privater Verschuldung infolge der Corona-Pandemie bekämpfen

Die Bundestagsabgeordnete Kertsen Steinke (Linke) besuchte im Februar des vergangenen Jahres das Frauenzentrum und das Haus Wellenbrecher in Leinefelde. Annette Göbel (rechts) zeigte der Politikerin die Räume im Haus Wellebrecher. (Archivfoto)

„Die Privatinsolvenzen nehmen zu, über sieben Millionen Bürgerinnen und Bürger sind überschuldet. Die Politik muss verhindern, dass massenhaft Menschen sozial abrutschen", sagt Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Linke) aus Nordthüringen.

Verbraucher sind, so Steinke weiter, nicht nur von steigenden Kontogebühren beziehungsweise Entgelten für Bankdienstleistungen stark betroffen. „Hinzu kommt die Dispo-Abzocke“, so die Bundestagsabgeordnete. „Banken bekommen bei der Europäischen Zentralbank Geld für null Prozent Zinsen, aber verlangen bis zu 14 Prozent Dispozinsen. Arbeitslose, Alleinerziehende, Rentner, Familien mit Kindern, Geringverdiener und kleine Selbstständige werden von den Banken ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Die Bundesregierung empfiehlt den Menschen, die Bank zu wechseln. Aber wie soll das gehen, wenn man in der Schuldenfalle sitzt? Höhere Löhne und Renten sowie niedrigere Mieten sind der beste Schutz vor Überschuldung“, meint Kersten Steinke.

Die Corona-Pandemie werde die Verschuldung vieler Verbraucher verstärken. Daher müsse die Zunahme privater Ver- und Überschuldung unter anderem durch Deckelung der Dispo- und Überziehungszinsen, Dämpfung der Anhebung von Bankgebühren sowie mit einer strengen Regulierung des Grauen Kreditmarkts bekämpft werden. „Schuldnerberatungsstellen sind zudem dauerhaft zu stärken“, so die Politikerin. Das alles seien Forderungen in einem Antrag der Linken im Bundestag.