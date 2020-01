Die Polizei in Heiligenstadt musste einen Unfall aufnehmen.

Zwei Autos sind am Montagnachmittag in Heiligenstadt zusammengestoßen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wollte eine 62-jährige Autofahrerin gegen 17.25 Uhr mit ihrem Suzuki nach links auf den Leineberg abbiegen. Demnach missachtete sie die Vorfahrt einer 35-Jährigen, die mit einem Mazda auf dem Leineberg unterwegs war. Beide Frauen blieben unverletzt; die Autos wurden beschädigt.