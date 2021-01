Zwei Autos sind in der Johann-Carl-Fuhlrott-Straße zusammengekracht.

Zusammenstoß in Leinefelde

Mit Sachschaden endete ein Verkehrsunfall am Montag in Leinefelde, berichtete die Polizei. Gegen 13.30 Uhr bog der 69-jährige Fahrer eines Mercedes von der Johann-Carl-Fuhlrott-Straße nach links in die Leinestraße ab. Dabei stieß er frontal mit einem anderen Mercedes zusammen, dessen 37-jährige Fahrerin auf der Leinestraße unterwegs war. Verletzte gab es nicht.