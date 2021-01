Zwei AfD-Kreistagsmitglieder weigern sich, Maske zu tragen

Die Kreistagssitzung am Mittwoch fand unter Beachtung eines ausgearbeiteten und mit den Fraktionen abgestimmten Hygienekonzeptes statt. Unter anderem war in diesem festgeschrieben, dass auch während der Sitzung am Platz die Pflicht besteht, eine FFP2-Maske zu tragen, die beim Betreten der Halle ausgegeben wurde.

Zwei Mitglieder der AfD-Fraktion aber verweigerten dies. Sanktionen während der Sitzung gab es vorerst nicht. „Die Geschäftsordnung des Kreistages gab es leider nicht her“, so Landrat Werner Henning (CDU) auf Nachfrage unserer Zeitung. „Dort steht nur, dass man drei Mal ermahnen darf, wenn ungebührliche Äußerungen getroffen werden, dann muss der Kreistag über den Ausschluss des betreffenden Mitgliedes von der Sitzung entscheiden.“ Da aber die beiden Abgeordneten verbal nicht ausfällig wurden und auch während der Sitzung nicht herumliefen, hatte Henning keine Handhabe, ein wie auch immer geartetes Hausrecht anzuwenden, teilte den beiden aber mit, dass er das Verhalten zur Kenntnis genommen habe.

Auf sich beruhen lassen will er das Verhalten nicht. „Ich werde zeitnah von beiden eine schriftliche Stellungnahme einfordern“, kündigte er an. Denn auch einen Antrag auf Aussetzung des Hygienekonzeptes habe es nicht gegeben.