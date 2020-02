Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei besondere Donnerstage

Der heutige Donnerstag und auch der kommende dürften dem Handel so manchen Euro mehr in die Kassen spülen. Zwar nicht allen Bereichen, aber einigen. Heute sind es Blumengeschäfte, Parfümerien und die, die Pralinen anbieten, die sich über mehr Kunden freuen. Denn Freitag ist – kleine Gedankenstütze für die, die das Datum nicht vor Augen haben – Valentinstag. Und wer will sich da nachsagen lassen, dass er den Liebsten oder die Liebste vergessen und sie nicht mit einer Überraschung beglückt hat. Mancher würde sich sicher mehr freuen, wenn er im Alltag eine Wertschätzung erführe oder außer der Reihe mal ein Geschenk bekäme, aber es ist nun mal Valentinstag. Zunehmend, habe ich gehört, beschenkt man sich sogar in Freundeskreisen.

Kommenden Donnerstag ist Fetter Donnerstag. Und der wird von den Eichsfeldern akribisch vorbereitet. Dass an dem Tag die närrischen Weiber los sind, die ein entsprechendes Outfit und Getränke brauchen, ist die eine Sache. Die andere ist die, dass nach allen Regeln der Kunst geschlemmt wird. Bei einigen Fleischern dürfte die Bestellliste für Haxen, Gehacktes und Co schon voll sein. Und die Bäcker, die heute Herzchentorten backen, müssen dann sicher Überstunden machen, wenn es um die Berliner geht.