Zwei bestätigte Corona-Virus-Fälle im Eichsfeld

Im Landkreis Eichsfeld wurden die ersten zwei bestätigten Corona-Virus-Fälle am Wochenende registriert. Über den ersten informierte die Kreisverwaltung am Samstagnachmittag, über den zweiten Sonntagmittag. Bei der zweiten Betroffenen – darauf machte das Landratsamt aufmerksam – handelt es sich um eine Reiserückkehrerin, die sich im Salzburger Land in Österreich aufgehalten hatte. Sie wie der erste Betroffene seien am Wochenende in einem stabilen Zustand gewesen. Beide hätten leichte Symptome der Erkrankung gezeigt und befänden sich in häuslicher Isolierung. Die medizinische Betreuung sei sichergestellt, hieß es aus der Kreisverwaltung. Das Gesundheitsamt habe zudem alle erforderlichen Maßnahmen wie die Ermittlung und Absonderung der Kontaktpersonen veranlasst. Im Landratsamt ging man am Sonntag davon aus, dass aufgrund des derzeitigen Reiserückkehrerstroms mit dem Auftreten weiterer Fälle gerechnet werden muss.

Die Behörde verwies noch einmal auf die Informationen zu den aktuell ausgewiesenen Risikogebieten, die es auf der Internetseite des Robert-Koch-Institutes gibt, und betonte, dass Reiserückkehrer aus den benannten Gebieten verpflichtet seien, die häusliche Quarantäne einzuhalten und das Gesundheitsamt des Landkreises zu kontaktieren. Personen die wissentlich Kontakt zu einem bestätigten Erkrankungsfall hatten, werden zudem dringend aufgefordert, sich beim Gesundheitsamt zu melden. „Aufgrund des aktuell hohen Aufkommens wird darum gebeten, entsprechende Meldungen vor allem per E-Mail an hygiene@kreis-eic.de zu richten. Eine Kontaktaufnahme erfolgt dann durch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes“, so die Kreisverwaltung. Die telefonische Hotline der Behörde war daher auch am Sonntag von 11 bis 17 Uhr besetzt.

Dingelstädt berät am Montag zu Notgruppen

Mit Blick darauf, dass ab Dienstag in Thüringen Schulen und Kindergärten bis zum Ende der Osterferien am 19. April schließen, gibt es in Dingelstädt Montagfrüh eine Sitzung im kommunalen Kindergarten „Bummi“, bei der es laut Verwaltungsleiter Michael Groß um die aktuelle Situation sowie das Einrichten von Notgruppen für Kinder gehe, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Danach folgt gleich die nächste Beratung zum Notfallplan. Da nun feststeht, dass ab Montag in Dingelstädt Bibliothek, Bürgerhaus, Hallenbad und Jugendclub geschlossen sind, geht es um die Einschränkung in der Verwaltung, darunter um Schichtbetrieb, Homeoffice, darum, wie persönliche Kontakte eingeschränkt werden. „Wir bleiben als Verwaltung aber aktiv“, betont Groß, verweist aber auch auf vermehrte telefonische Kontakte. Informiert wird auch auf der Homepage der Stadt Dingelstädt, bei Facebook sowie unter der Rufnummer 036075/340 zu den Öffnungszeiten. Groß macht zudem keinen Hehl daraus, dass öffentliche Veranstaltungen mit über 50 Teilnehmern nicht mehr genehmigt werden. Und darunter fallen auch die Osterfeuer in der Landgemeinde Stadt Dingelstädt. Ein weiteres Thema sind die Dorfgemeinschaftshäuser. Das in Silberhausen, an das die Feuerwehr angeschlossen ist, so Groß, der auch Ortschaftsbürgermeister des Dorfes ist, werde für die Öffentlichkeit geschlossen. „Es gibt noch so viele offene Fragen, die zu klären sind“, sagt er.

Für die Stadt Heiligenstadt hatte Bürgermeister Thomas Spielmann bereits mitgeteilt, dass ab Montag Stadtverwaltung, Bürgerbüro und alle zur Stadt gehörigen Einrichtungen wie Bibliothek, Archiv, Eichsfeld- und Literaturmuseum nur noch telefonisch zur Verfügung stehen. In unaufschiebbaren Fällen könnten Bürger und Gäste unter Tel.: 03606/6770 oder der Mailadresse hotline@heilbad-heiligenstadt.de einen Termin vereinbaren. Vor einer Vergabe wird allerdings die Dringlichkeit geprüft. Die Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof ist geschlossen. Das Standesamt beurkundet laut Bürgermeister weiter, doch bei Hochzeiten würden keine Gruppen über acht Personen im Standesamt akzeptiert.

In Leinefelde-Worbis gibt es am Montag ein Treffen der Verantwortlichen, bei dem es darum geht, wie unter anderem mit den Bädern, den Bürgerbüros und Bibliotheken oder der Stadtratssitzung am 30. März verfahren wird.

Kirchen reagieren auf Situation

Auch die Kirchen reagieren auf die Corona-Virus-Situation. Wie Propst Hartmut Gremler am Samstag mitteilte, fallen im Landkreis Eichsfeld bis 10. April „alle kirchlichen Veranstaltungen und Gottesdienste mit über 50 Personen aus.“

Derweil teilt Regina Englert, Sprecherin des evangelischen Kirchenkreises Südharz mit, dass aufgrund des neuen Covid-19-Erlasses 2/2020 des Freistaates in den Gemeinden des Kirchenkreises Südharz ab sofort alle Gottesdienste, Gemeindekreise, Konzerte und anderen Veranstaltungen abgesagt werden. Der Erlass sehe strikte Auflagen auch für Veranstaltungen mit unter 50 Personen vor. Er, so Englert, gelte zunächst bis Karfreitag, den 10. April. Zurzeit finden auch keine evangelischen Gottesdienste im Bereich der Kirchengemeinden Leinefelde und Dingelstädt statt, heißt es von der evangelischen Kirchengemeinde Leinefelde. Auf Grund der aktuellen Situation werde vom Landeskirchenamt empfohlen, die Kirchentüren zu den Gottesdienstzeiten offen zu halten, damit Gläubige ein Gebet sprechen können.

Information

Internet-Seite des Robert-Koch-Instituts zu Risikogebieten:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

Gesundheitsamt: Tel. 03606/6505555, E-Mail: gesundheitsamt@kreis-eic.de

Infos zur Lage, Links und Rufnummern: https://www.kreis-eic.de/informationen-zum-coronavirus.html

Absagen und weitere Schließungen

Heiligenstadt: 19. März, Vortrag zur Rentenpolitik in der Ko-ra-le mit dem Bundestagsabgeordneten Matthias Birkwald (Linke)

Heiligenstadt: 16. März, Sitzung des Bauausschusses

Worbis: 20. März Mitgliederversammlung des Kreisverbandes der Linken im Hotel zur Wipper in Worbis

Alle Veranstaltungen der Urania in den nächsten zwei Wochen sowie der Einzelunterricht entfallen

Leinefelde: 21. März, Baumpflanzaktion der Frauengruppe der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena und des Forstamtes Leinefelde am Zehnsberg (verschoben in den Herbst)

Heiligenstadt: Auf behördliche Anordnung bleibt der Vitalpark (außer die ambulante Reha) bis auf weiteres geschlossen

Dingelstädt: Der Club-D und das Familienkino im Club-D sind ab Montag, 16. März, bis zum Ende der Osterferien, 19. April, geschlossen. Alle Veranstaltungen, auch die Kinovorstellungen und gebuchte Sondervorstellungen, entfallen