Zwei Fußgänger angefahren

Ein Pkw Suzuki war am Donnerstag in Heiligenstadt kurz nach 17 Uhr auf der Straße Leineberg in Richtung Liethen unterwegs. An der Einmündung zur Liebermannstraße beabsichtigte der 47 Jahre alte Autofahrer, nach links in diese Straße abzubiegen. Dabei erfasste er zwei Fußgänger, welche gerade die Liebermannstraße überquerten und die er wohl übersehen hatte.

Die beiden Männer im Alter von 42 und 54 Jahren zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Einer von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden.