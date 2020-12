46 Notfallsanitäter und 37 Rettungssanitäter vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Eichsfeld sind mit den Notärzten im Landkreis für den Rettungsdienst im Einsatz. Um die Hilfsfristen einzuhalten, werden im Kreisgebiet durch das DRK sechs Rettungswachen betrieben.

Um die geforderte Zeit vom Eingang des Notrufes bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes am Notfallort, die aus notfallmedizinischen Gründen möglichst nicht mehr als vierzehn Minuten betragen soll, erfüllen zu können, ist dies laut Guido Solf, Vorstandsvorsitzender des Eichsfelder DRK, notwendig. Man sei aber bemüht, durch Neustrukturierungen diese Zeit zu verringern.

So ergab ein Gutachten, welches der Landkreis als Aufgabenträger für den Rettungsdienst in Auftrag gegeben hat, dass für die Rettungswache Heiligenstadt ein neuer Standort erforderlich ist. Das Gutachten ergab auch, dass im Gebiet der Stadt Leinefelde-Worbis nach einer neuen Betriebsstätte gesucht werden sollte. Für die Rettungswache in der Einheitsstadt ist laut dem Gutachter sowohl ein Standort im Gewerbegebiet Am Teichhofe in Breitenbach als auch im Gewerbegebiet Nord in Leinefelde möglich.

In Heiligenstadt ist man schon einen Schritt weiter. Mit einem Grundstück im Gerwebegebiet A 38-West sei man fündig geworden. „Von dem neuen Standort können die Hilfsfristen für zum Beispiel die Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg besser eingehalten werden“, sagt Solf, der aber auch weitere Gründe für einen Neubau der Rettungswache nennt.

„Wir sind am jetzigen Standort an der Kapazitätsgrenze.“ Derweil sei ein weiterer Rettungswagen stationiert, um den Rettungsdienst abzusichern. Ein Notarztfahrzeug, zwei Rettungswagen und zwei Krankenwagen sind somit von Heiligenstadt aus im Einsatz. „Einen Teil der Reservefahrzeuge mussten wir aus Platzgründen schon nach Worbis verlagern. Das ist nicht optimal“, erklärt Solf einen weiteren Grund.

Zudem soll die Rettungswache als zweite Lehrwache aufgebaut werden. „Für die dreijährige Ausbildung der Notfallsanitäter brauchen wir einen weiteren Standort, um in Zukunft genügend Fachkräfte zu haben“, begründet der DRK-Vorsitzende. Geplant ist auch, dem Fahrdienst für den Kassenärztlichen Notdienst im neuen Gebäude eine Heimat zu geben.

Der Baustart für die Rettungswache in Heiligenstadt wird voraussichtlich 2021, heißt es auf Nachfrage im Eichsfelder Landratsamt. Für Leinefelde-Worbis sei derzeit noch kein Baustart zu benennen, da hier derzeit erst die notwendigen Vorgespräche mit allen Entscheidungsträgern geführt werden.