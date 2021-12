Zwei Verletzte bei Unfall in Heilbad Heiligenstadt

In Heilbad Heiligenstadt ereignete sich am Montag ein Unfall (Symbolfoto).

Heilbad Heiligenstadt Zwei Autofahrer sind an einer Kreuzung kollidiert.

Zwei Autofahrer wurden bei einem Verkehrsunfall am Montag in Heilbad Heiligenstadt. leicht verletzt. Eine 63-jährige Frau befuhr laut Polizei gegen 15.15 Uhr mit ihrem Renault Kangoo die Petristraße in Richtung Uder. Auf der Kreuzung Holzweg, Kasseler Tor kollidierte sie mit einem Renault Clio, dessen 80-jähriger Fahrer, vorfahrtsberechtigt, in Richtung Kasseler Tor gefahren war.

Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Autos wurden beschädigt.

