Zwei Verletzte nach Unfall

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Mittwoch nach einem Unfall an der Kreuzung Kalteneber bei Heiligenstadt, erklärte die Polizei. Der 25-jährige Fahrer eines Transporters beabsichtigte gegen 14.25 Uhr von der L 2024 aus Richtung Flinsberg die Kreuzung in Richtung Kalteneber zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda Ocatvia, der auf der L 2022 in Richtung Bernterode unterwegs war.

Beide Fahrer mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Bergung musste die Kreuzung etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Kalteneber war im Einsatz.