80-Jähriger begeht Unfallflucht - Nach Trunkenfahrt Führerschein weg

Zu einer 92-Jährigen musste die Polizei in Sömmerda ausrücken.

Bad Salzungen Das sind die Polizeimeldungen aus Bad Salzungen und Umland

Beim Ausparken gegen PKW in Bad Salzungen geknallt

Ein Autofahrer parkte am Donnerstag rückwärts aus einer Parklücke in der Straße "Entleich" in Bad Salzungen aus und beschädigte dabei einen neben ihm befindlichen PKW. Diesen Unfall beobachtete ein Zeuge, der den Fahrer daraufhin ansprach. Der war sich jedoch keiner Schuld bewusst und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Die Ermittlungen führten zu einem 80-jährigen Mann, der sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten muss.

Betrunken unterwegs

Zwei Kontaktbereichsbeamte kontrollierten Donnerstagvormittag einen 55-jährigen Ford-Fahrer in der Großen Amtsgasse in Tiefenort. Dabei stellten sie eine deutliche Alkoholfahne fest. Ein Alkoholtest ergab 1,58 Promille. Der Führerschein wurde entzogen.

