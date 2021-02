Corona-Inzidenzen: Wo Thüringer Schulen am Montag öffnen

Der Ilm-Kreis und der Kreis Saalfeld-Rudolstadt wollen erst am Montag darüber entscheiden, ob Schüler ab der siebten Klasse wieder in ihre Unterrichtsräume dürfen.

Erfurt. Nach den Grundschulen sollen in Thüringen am Montag auch die höheren Klassen wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb vor Ort wechseln. Doch welche Einrichtungen dürfen öffnen?

In fünf Thüringer Kreisen können ab Montag wieder alle Schüler und Schülerinnen ab Klasse 7 aufwärts in die Schule gehen - denn mit hoher Wahrscheinlichkeit werden diese Kreise bei einem Inzidenzwert von 100 liegen. Hier bereiten sich laut Thüringer Bildungsministerium die Schulen auf einen Wechsel in Phase Gelb ab 1. März 2021 vor. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Landkreis Nordhausen

Landkreis Sonneberg

Stadt Eisenach

Stadt Jena

Stadt Weimar

Bei zwei Kreisen kann derzeit noch nicht festgestellt werden, ob sie mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum 1. März sieben Tage lang unter dem Inzidenzwert von 100 gelegen haben werden. Für diese Kreise wird daher erst am Montag ermittelt, ob die Voraussetzung "sieben Tage unter 100" erfüllt worden ist. Falls ja, beginnen diese dann am 2. März 2021 mit dem Schulbetrieb in Phase Gelb für die Klassen 7 und höher.

Landkreis Ilm-Kreis

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Das Bildungsministerium will so vermeiden, dass am Wochenende möglicherweise bereits vorbereitete Schulöffnungen für die Klassen 7 aufwärts rückgängig gemacht werden müssen.

Inzidenzentwicklung in Landkreisen und Kreisfreien Städten

Der Lockdown für die Klassenstufen 7 aufwärts endet, wenn der betreffende Landkreis oder die kreisfreie Stadt sieben Tage lang fortlaufend unter einem Sieben-Tages-Inzidenzwert von 100 liegt. Diese Klassenstufen wechseln dann in Stufe Gelb (eingeschränkter Regelbetrieb). Maßgeblich als Beginn dieser Zählung ist der 22. Februar 2021.

Kreise, die seit dem 22. Februar 2021 verlässlich unter 100 liegen, können am 1. März für die Klassenstufen 7 und höher in die Stufe Gelb wechseln. Das Bildungsministerium wird die betreffenden Schulen vor dem Wochenende informieren. Eltern sollten allerdings auch die Informationen Ihrer jeweiligen Schule verfolgen.

Nach der Öffnung der Schulen für diese Klassenstufen sind vorläufig einzig die Inzidenzwerte maßgeblich, die laut Weisung des Gesundheitsministeriums gelten (150 und 200 als Maßgabe an die Kreise, ggf. eine eigene Allgemeinverfügungen).

Regeln für Grundschulen und 5./6. Klasse

Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung können Grundschulen in Thüringen seit vergangenem Montag wieder öffnen - im eingeschränkten Regelbetrieb.

Seit Freitagnachmittag empfiehlt das Land bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 150 und 200, Schulen und Kitas zu schließen, ordnet dies aber nicht an, sondern überlässt es den kommunalen Schulträgern. Bei Werten von über 200 allerdings sind die Einrichtungen zu schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus in Thüringen kontrollieren zu können.

Die fünften und sechsten Klassen wechseln ab Montag nach dem Thüringer Stufenplan in die Stufe Gelb. Ausnahmen bilden die, die sehr hohe Inzidenzwerte haben.

In den Kreisen Unstrut-Hainich, Kyffhäuser, Schmalkalden-Meiningen und Hildburghausen bleiben alle Schulen weiterhin geschlossen.

