Eisenach: Hilfe für den Bildungsfond

Die Eisenacher Mitglieder der drei Service-Clubs Soroptimist International, Rotary-Club und Rotaract-Club unterstützen den Eisenacher Bildungsfonds erstmals mit einer gemeinsamen Spende von 2200 Euro. Antje Bittorf (Soroptimistinnen), Ulrich Schindewolf (Rotary) und Rotaract-Präsidentin Tanya Ebenau überreichten einen Spendenscheck an Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister und Kinderbeauftragte Annette Backhaus.

„Uns ist es wichtig, junge Menschen zu unterstützen und ihnen auf möglichst direktem Weg zu helfen. Deshalb haben wir uns für die Spende an den Bildungsfonds entschieden“, so die Spender. Das Geld erwirtschafteten die Clubmitglieder auf dem Eisenacher Weihnachtsmarkt 2019. Sie verkauften am ersten Adventswochenende drei Tage lang an ihrem Stand Marmeladen, Waffeln, Honig, Liköre und vieles mehr. „Es war unsere erste gemeinsame Weihnachtsmarkt-Aktion und wir sind auch stolz, dass wir so viel zusammen bekommen haben“, so Ulrich Schindewolf. „Die Standbesetzung jeden Tag von 10 bis 19 Uhr war zwar eine Herausforderung, aber wir haben es gern gemacht“, stimmten Tanya Ebenau und Antje Bittorf zu.

„Die Spende ermöglicht weitere gezielte Hilfen für die Kinder und Jugendlichen. Dafür haben wir auch gute Beispiele mit sichtbaren Fortschritten“, so Wachtmeister. Bereits einige Jugendlichen erreichten dank der Unterstützung aus dem Bildungsfond gute Schulabschlüsse und hätten auch eine Lehrstelle erhalten. Zudem sei besonders begabten Kinder schon mehrfach geholfen worden, ergänzt Backhaus. I

Jährlich können dank ungebrochener Spendenbereitschaft 7000 bis 10.000 Euro aus dem Eisenacher Bildungsfonds bereitgestellt werden, der 2010 mit Hilfe einer Unternehmensspende eingerichtet wurde. Ziel des „Eisenacher Bildungsfonds“ ist die Unterstützung von Kindern aus finanziell benachteiligten Familien. Mit Zuschüssen aus dem Bildungsfonds soll für diese Kinder beispielsweise die Teilnahme an außerschulischen Maßnahmen wie Nachhilfeunterricht, Förderung für besonders begabte Schüler oder auch Klassenfahrten unterstützt werden.