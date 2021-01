Eisenberg Rund 70 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren rückten am Montagabend zu einem Brand in die Eisenberger Bahnhofstraße aus.

Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand in Eisenberg

Wegen eines Brandes auf dem Gelände eines Schrottplatzes kam es am Montagabend gegen 22 Uhr in der Eisenberger Bahnhofstraße zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Aus bisher ungeklärter Ursache war dort ein großer Holzstapel in Flammen aufgegangen.

Zunächst waren die Einsatzkräfte von einem Wohnhausbrand ausgegangen, woraufhin die Feuerwehren Eisenberg, Heideland, Crossen-Elstertal und Hermsdorf mit etwa 70 Feuerwehrleuten anrückten.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauern noch bis in die Nacht an. Personen wurden nicht verletzt.

Weitere Meldungen der Polizei