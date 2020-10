Seit Pandemiebeginn ist in Erfurt bei 423 Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden.

Erfurt. Die Corona-Zahlen steigen weiter in der Landeshauptstadt. Unter den neu Infizierten sind weitere Bewohner eines Seniorenheims, 13 Patienten müssen stationär behandelt werden.

15 neue Corona-Fälle in Erfurt am Sonntag

Die Zahl der aktiv mit dem Corona-Virus infizierten Erfurter ist am Sonntag auf 161 gestiegen. Weitere 15 Tests verliefen positiv, sagte am Sonntagmorgen Rathaus-Sprecherin Anja Schultz. Mit 40 neuen Fällen und einer 7-Tage-Inzidenz von über 54 Fällen pro Woche und 100.000 Einwohner hatte Erfurt am Samstag die Schwelle zum Risikogebiet überschritten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog