17-jähriger Mopedfahrer in Erfurt bei Unfall schwer verletzt

Erfurt. In Erfurt hat sich ein 17 Jahre alter Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Am Donnerstagabend verletzte sich in Erfurt ein 17-jähriger Mopedfahrer schwer. Er fuhr mit seiner Simson die Leipziger Straße stadteinwärts, als er an der Kreuzung zum Alten Nordhäuser Bahnhof das Rotlicht der Ampelanlage missachtete. Er stieß mit einem Citroen zusammen, der aus entgegengesetzter Richtung bei grün in die Straße am Alten Nordhäuser Bahnhof einbog.

Der Jugendliche verletzte sich dabei schwer. Das Auto und das Moped wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.