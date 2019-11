Erfurt . In Erfurt brach am Donnerstag in einer Sortieranlage ein Brand aus, der einen erheblichen Sachschaden verursachte.

30.000 Euro Schaden bei Brand in Erfurt

Ein Sachschaden von rund 30.000 Euro gab es am Donnerstagmorgen bei einem Brand in einer Sortieranlage in Erfurt-Stotternheim. Laut Polizei war dort an einer Förderanlage für Elektroschrott ein Brand ausgebrochen, der durch den Einsatz der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Glücklicherweise war die Anlage nicht in Betrieb und niemand wurde dabei verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Ursache des Brandes ein technischer Defekt, hieß es von der Polizei. Die Sortieranlage war in einer Halle untergebracht, so dass auch ein kleiner Teil des Gebäudes beim Brand beschädigt wurde. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.