Rund 12 Tonnen Bioheu brannten am Sonntag gegen 17 Uhr im Erfurter Ortsteil Ilversgehoven.

Erfurt. Am späten Sonntagnachmittag brennt ein Lkw-Hänger lichterloh. Eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

31 Ballen Bioheu brennen in Erfurt ab

Rund 12 Tonnen Bioheu brannten am Sonntag gegen 17 Uhr im Erfurter Ortsteil Ilversgehoven. Diese sollen für einen Pferdehof in Mannheim bestimmt gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro.

Der Fahrer hatte rechtszeitig das Feuer bemerkt und die Zugmaschine noch rechtzeitig abkoppeln können. Eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Hilferufe aus Erfurter Wohnung

Erst Polizeikontrolle in Erfurt gemütlich ignoriert, dann doch noch angehalten

Im Ansatz erstickt: Polizei unterbindet illegale Corona-Kundgebung in Erfurt

Rund 12 Tonnen Bioheu brannten am Sonntag gegen 17 Uhr im Erfurter Ortsteil Ilversgehoven. Foto: Vesselin Georgiev