Mit einem Samuraischwert in der Hand hatte die Polizei den 35-Jährigen nicht weit von der Straßenbahn entfernt aufgegriffen.

35-Jähriger löst Polizeieinsatz aus: Mann in Erfurt mit Samuraischwert verletzt

Erfurt. Ein 35-Jähriger mit einem Samuraischwert hat in einer Erfurter Straßenbahn für einen Polizeieinsatz gesorgt.

In Erfurt verletzte ein Mann einen 22-Jährigen mit einem Samuraischwert. In einer Straßenbahn waren die beiden Herren am frühen Sonntagmorgen aneinandergeraten. Dabei fügte der Täter dem Fahrgast eine leichte Schnittwunde zu.

Eine Streife der Bundes- und Landespolizei ergriff den 35-Jährigen in unmittelbarer Nähe und stellte das asiatische Messer sicher. Der polizeibekannte Mann leistete Widerstand und bespuckte die Polizisten. Aufgrund seines geistigen Zustandes wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.