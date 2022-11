40 Kilo an einem Abend: Zoll durchsucht Shisha-Bars in Erfurt

Erfurt. Zahlreiche Verstöße wurden bei mehreren Durchsuchungen festgestellt. Zwei Zollhunde hatten zudem den richtigen Riecher.

Mitarbeiter des Hauptzollamtes sowie des Stadtordnungsdienstes haben am vergangenen Mittwochabend bei einer Durchsuchungsaktion in vier Shisha-Bars und einem Shisha-Geschäft gleich mehrere Verstöße fesgestellt. Wie das Hauptzollamt Erfurt am Montag mitteilte, waren 20 Zöllner und zwei Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes an dem Einsatz beteiligt.

Dabei hätten die Beamten neun Personen angetroffen, die nicht sozialversichert gewesen seien. Im Rahmen der Kontrolle hätten sich außerdem Anhaltspunkte ergeben, dass die Beschäftigten nicht den gesetzlichen Mindestlohn erhielten und dass gegen die vorgeschriebene Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit verstoßen worden sei.

Zollhunde finden Versteck in altem Herd

Die beiden Zollhunde Eddi und Mila hatten den richtigen Riecher. In einem alten Herd entdeckten die Hunde so ein Versteck. Im Rahmen des Einsatzes konfiszierten die Beamten insgesamt rund 40 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak sowie 170 unversteuerte Liquid-Einweg-Zigaretten.

Den Steuerschaden schätzt das Hauptzollamt auf rund 1.900 Euro. Vor Ort seien drei Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren eingeleitet worden. Außerdem habe der Stadtordnungsdienst bei der Kontrolle Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, das Nichtraucherschutzgesetz sowie die Preisangabenverordnung festgestellt.

Die weiteren Ermittlungen erfolgten nun durch das Hauptzollamt Erfurt beziehungsweise durch die Stadt Erfurt.

