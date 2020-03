Der Mann hatte erheblich viel Alkohol getrunken und übernachtete deshalb zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle.

Erfurt. Das SEK musste Sonntagnachmittag in Erfurt anrücken: Ein 54-Jähriger fühlte sich durch seine Obermieterin gestört und wollte sie daraufhin mit Schreckschusswaffe und Messer zur Rede stellen.

54-Jähriger bedroht Nachbarin mit Schreckschusswaffe und Messer

Ein 54 Jahre alter Mann hat in Erfurt seine Obermieterin beschimpft und mit Waffen bedroht und ist deswegen von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen worden.

Der Mann habe sich am Sonntagnachmittag wohl durch Lärm so stark gestört gefühlt, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin habe er, mit einer Schreckschusswaffe und einem Messer bewaffnet, seine Obermieterin zur Rede gestellt und beleidigt. „Auf den unbekleideten Oberkörper hatte der Mann zudem mehrere verfassungsfeindliche Symbole geschmiert“, teilte die Polizei weiter mit.

Trotz Spürhund konnte Schreckschusswaffe nicht gefunden werden

Nachdem er die Frau beschimpft hatte, verschwand er wieder. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den 54-Jährigen wenig später widerstandslos fest.

Der Mann war stark betrunken und wurde zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle gebracht, hieß es. Die Waffe sei trotz Einsatz eines Spürhundes am Sonntagnachmittag nicht gefunden worden. Den 54-Jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

