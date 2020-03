Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

78 Stufen bis zur Deutschen Einheit

Es war relativ ruhig in Egstedt, erinnert sich Dieter Lünser an den Sommer 1989. Seit knapp zwei Jahren war er als Bürgermeister im Amt - für die CDU. Freunde hatten ihn zuvor überredet aus der Produktion in die Politik zu wechseln. Bis dahin war er als Ingenieur in der PGH Elektrotechnik beschäftigt, in der er u.a. für die mit Fußbodenheizung ausgestatteten Fußgängerbrücken am Schmidtstedter Knoten verantwortlich war (die einmal im Winter vorgeführt wurde und danach wieder vom Netz ging). Als ihm im Sommer 1989 dann die vorgefertigte Rede zum 7. Oktober überreicht wurde, war bei ihm das Maß voll. Er fand in der Rede kein Wort darüber, was in der DDR wirklich los war. Lünser: „Ich habe sie weggeschmissen und meine eigene geschrieben! Sie sollten sich lieber Gedanken machen, wie es weiter geht, als sich zu loben.“

Nach seiner Rede sind in Egstedt die ersten Genossen ausgetreten, haben ihr Parteibuch beim Rat des Kreises auf den Tisch gelegt. Und dann gab es in Erfurt die ersten Demos, zu der sich regelmäßig eine ganze Reihe von Autos aus Egstedt auf den Weg machten. Die wenig später folgende Öffnung der Grenze, nutzte die Familie danach zuerst, um den Schwiegereltern einen Besuch abzustatten, erstmals ohne Kontrollen ins Grenzsperrgebiet fahren zu können. Der noch bis Mai 1990 geltende Passierschein hatte keine Bedeutung mehr. Die Kommunalwahl im Mai 1990 dafür umso mehr. Auch Dieter Lünser hat für den Gemeinderat kanditiert. So bunt wie damals sei die Zusammensetzung danach nie wieder gewesen. Vertreten war damals neben der CDU der DBD, die PDS, der DFD, die VdgB, die Sportgemeinschaft, die Freiwillige Feuerwehr, das DRK und der Konsum. Der 14-köpfige Gemeinderat wurde zu gleichen Teilen aus den beiden Orten besetzt: 7 aus Egstedt, 7 aus Bechstedt-Wagd (seit 1976 Ortsteil von Egstedt). Und diese entschieden sich einstimmig für Dieter Lünser als Bürgermeister. Der 3. Oktober 1990, am Tag der deutschen Einheit, kam der „Dorffunk“ in Egstedt zu seinem letzten großen Einsatz. Über das im Ort verteilte Lautsprechersystem ließ Dieter Lünser den Schlager „Hallo guten Morgen Deutschland“ erklingen. Und danach erstieg er gemeinsam mit seiner Frau die 78 Treppen des Kirchturms, um Punkt 12 Uhr die Glocken zu läuten, die Einheit einzuläuten. Zu den ersten Dingen, die auf den Weg gebracht wurden, gehörten die Straßen im Ort, die sich in einem maroden Zustand befanden. Stück für Stück wurden sie erneuert. Eine davon führte zur Baustelle des Kindergartens, mit der bereits vor der Wende begonnen wurde. 1991 wurde der Kindergarten fertig und er erwies sich als viel zu groß für den Bedarf. Die erste Etage wurde deshalb als Gemeindeverwaltung genutzt - bis heute dient sie dem Ort als soziales Zentrum. Dieter Lünser trat zur Wahl 1989 an und danach (nach der Wende) noch einmal 1990. Beide Wahlergebnisse sprachen für ihn. Foto: Hartmut Schwarz Geprägt hat den Neubeginn in der neuen Struktur damals auch ein Notar aus Bechstedt-Wagt. Hartmut Rohr habe vor allem bei der Übertragung des Volkseigentums in Gemeindeeigentum sein Scherflein für die Entwicklung fer Gemeinde beigetragen. Er stand dem Bürgermeister zu jeder Zeit bei jedem Problem zur Seite. Zur Seite stand den Egstedtern seit 1990 auch die Partnergemeinde Heidesheim. Die Heidesheimer pflegten bereits seit 1975 partnerschaftliche Beziehungen mit den Egstedtern. Bis zur Wende allerdings nur mit dem Kirchenkreis. 1990 wurde die Partnerschaft auf kommunale Ebene erweitert - mit Egstedt und Waltersleben. Beide Gemeinden wurden von Beginn an beim Aufbau der Verwaltung mit Fachpersonal tatkräftig unterstützt. Was es in Egstedt nicht gibt, ist eine Freiwillige Feuerwehr. Die wurde nach der Gebietsreform mit Bechstedt-Wagd in den Ilmkreis abgegeben - inklusive der damit verbundenen Investitionen, zu denen u.a. ein neues, 1993 erbautes, Feuerwehrgerätehaus gehört. Als 1994 mit der Auflösung des Erfurter Landkreises die Eingemeindung nach Erfurt und die Zuordnung von Bechstedt-Wagd in den Ilmkreis angekündigt wurde, habe man das letzte Geld aus der Gemeindekasse in die Hand genommen und im Ort investiert. Auf eine Klage gegen die Gebietsreform habe man ganz bewusst verzichtet. Es sei vorhersehbar gewesen, dass diese scheitern würde, da habe man lieber die Mitgift kassiert. Von 1148 bis 2006 wurde auf 454 Seiten alles zusammen getragen, was über Egstedt zu finden war. 170 Exemplare wurden inzwischen verkauft - an Zugezogene aber auch an geschichtsinteressierte Egstedter. Und für eine Fortsetzung gibt es schon wieder viel neuen Geschichts-Stoff… Dafür sorgt jetzt auch Sohn Christian, der im vergangenem Jahr in die Fußstapfen seines Vaters trat - als Ortsteilbürgermeister.