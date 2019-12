86-Jährige in Erfurt von Bagger erfasst und schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Erfurt in der Bukarester Straße. Wie die Polizei am Freitag informierte, wollte eine 86-jährige Rentnerin einen Fußgängerüberweg mit ihrem Rollator überqueren und wurde dabei von einem Bagger erfasst.

Der 52-jährige Baggerfahrer habe die gebückt laufende Frau von seinem Fahrerhaus aus nicht gesehen, so dass sie von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt wurde. Die Rentnerin wurde in eine Klinik gebracht.