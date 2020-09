A4-Anschlussstelle Neudietendorf länger gesperrt als zunächst geplant

Kornhochheim. Seit Mitte Juli ist die Anschlussstelle Neudietendorf an der A4 gesperrt. Neben Arbeiten an der Fahrbahn wurde eine Ampelanlage an der Autobahnzufahrt optimiert, um Staus an dieser Stelle zu vermeiden.

Die Anschlussstelle Neudietendorf der Autobahn 4 bleibt länger gesperrt als geplant. Nach Angaben des Thüringer Landesamts für Bau und Verkehr vom Montag sollen Auf- und Abfahrt erst am Mittwoch kommender Woche (9. September) wieder freigegeben werden. Die kreuzende Landesstraße L 1044 sei dagegen wie geplant seit Sonntag wieder befahrbar.

Die Verkehrsbehörde begründete die längere Sperrung der Anschlussstelle mit zusätzlichen Arbeiten, die nicht geplant gewesen seien. Bei der Sanierung der Autobahn-Rampen habe sich herausgestellt, dass etwa Pflasterarbeiten nötig seien. Die Anschlussstelle war seit Mitte Juli gesperrt, weil die Fahrbahnen der Autobahnauffahrt und -abfahrt sowie der Landstraße L 1044 zwischen dem nördlichen Ortsausgang Thörey im Ilm-Kreis und dem Abzweig nach Apfelstädt im Landkreis Gotha instand gesetzt wurden.

Außerdem wurde nach Angaben des Thüringer Landesamts für Bau und Verkehr die Ampelanlage an der Autobahnzufahrt optimiert. So sollen in Zukunft Staus, wie sie in der Vergangenheit immer wieder auftraten, an dieser Stelle vermieden werden. Die Bauarbeiten waren dem Landesamt zufolge wegen des Schulbusverkehrs auf dieser Strecke in die Schulferien gelegt worden. Zunächst hatte es geheißen, dass die Anschlussstelle bereits ab Sonntag wieder für den Verkehr frei sein.

