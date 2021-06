A71-Abfahrt Erfurt-Gispersleben nach Unfall gesperrt

Die A71 in Richtung Sangerhausen war zeitweise vollgesperrt. (Symbolbild)

Erfurt-Gispersleben Auf der A71 bei der Abfahrt Erfurt-Gispersleben hat es einen Unfall gegeben. Laut ersten Informationen soll eine Person verletzt sein.

Am Donnerstagnachmittag hat es auf der A71 in Richtung Sangerhausen an der Abfahrt Erfurt-Gispersleben einen Unfall gegeben. Laut ersten Informationen ist ein Kleintransporter von der Autobahn abgekommen und gegen eine Leitplanke gefahren.

Bei der Kollision wurde eine Person leicht verletzt. Laut Polizeiangaben soll kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Während der Bergungsarbeiten ist die Autobahn in Richtung Sangerhausen zeitweise vollgesperrt worden.