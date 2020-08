Ab Mittwoch rollt keine Stadtbahn mehr über Erfurter Anger

Ab Mittwoch fährt erst einmal keine Straßenbahn mehr über den Anger. Dann startet, wie die Stadtwerke mitteilen, planmäßig die Bauphase 4. So werden dann die restlichen Teile des alten Angerkreuzes entfernt. Bis 16. August sei der Knoten für die Bahnen dicht. Die Stadtbahn-Linie 2 verkehrt dann zwischen P+R-Platz Messe und Lange Brücke. Die Stadtbahn-Linie 3, welche derzeit noch bis Anger unterwegs ist, endet am Domplatz. Um eine Anbindung zwischen Domplatz und Anger zu ermöglichen, setzt die EVAG eine Pendel-Bahn zwischen Marktstraße und Pilse ein. „Wir hoffen, dass die Bauarbeiten die letzten Tage weiterhin planmäßig verlaufen. Denn mit Betriebsbeginn am Montag, 17. August, wollen wir alle Stadtbahnen wieder auf ihren gewohnten Linienweg schicken“, so Michael Nitschke, Betriebsleiter der EVAG.