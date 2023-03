Maskierte besprühen in Erfurt Abellio-Zug mit Graffiti: Wen die Polizei dahinter vermutet

Erfurt. Mehrere maskierte Personen haben am Freitag einen Zug blockiert und besprüht. Die Polizei vermutet einen "Racheakt" von Fußball-Anhängern.

Am Freitagabend vor dem Thüringenderby zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und der Mannschaft vom FC Rot-Weiß Erfurt kam es am Haltepunkt Erfurt-Bischleben zu einem Vorfall. Mehrere maskierte Personen hatten am Bahnsteig 1 die Türen der Bahn blockiert, um die Weiterfahrt zu verhindern.

Andere Beteiligte hatten währenddessen die Außenfassade des Zuges mit schwarzer, silberner, blauer und roter Farbe besprüht. Laut Polizeibericht handelt es sich um 20 bis 30 Personen, die mutmaßlich der Fanszene vom FC Rot-Weiß Erfurt zu zuordnen sind.

Packendes Thüringen-Derby: FCC und RWE trennen sich unentschieden Packendes Thüringen-Derby: FCC und RWE trennen sich unentschieden Die Frage, wer Thüringens Nummer 1 im Fußball ist, bleibt nach einem spannenden Derby zwischen FCC und RWE unbeantwortet. Foto: Sascha Fromm/Tino Zippel

Beobachter hatten die Polizei schon während der Tat informiert. Obwohl Bundespolizei und Landespolizeiinspektion Erfurt vor Ort waren, konnte am Haltepunkt Bischleben keine Verdächtigen mehr festgestellt werden.

Der Zug des Zugunternehmens Abellio wurde zuvor in der Nacht auf Mittwoch mit der Symbolik des Fußballvereins FC Carl Zeiss Jena versehen. Dabei wurde ein gesamter Triebwagen mit einer Größenordnung von 220 Quadratmetern mit dem Graffiti besprüht.

Die Polizei geht bei der Tat von Freitag von einem "Racheakt" aus. Die Täter haben die am Mittwoch angebrachte Symbolik und Schriftzüge verändert, sodass das Erscheinungsbild einen jenafeindlichen Charakter erhält.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die Angaben zur Tat in Erfurt und in Jena und den handelnden Personen machen können.

Jenaer Fans besprühen vor dem Derby Regionalbahn komplett mit Farbe

