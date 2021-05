Abgeordnete rufen zu Kundgebung gegen Antisemitismus in Erfurt auf

Erfurt. Angesichts sich häufender antijüdischer Ausschreitungen will der Freundeskreis Israel im Thüringer Landtag ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen.

Für Sonntag (14.00 Uhr) hat der Freundeskreis Israel um die beiden Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuß (Linke) und Andreas Bühl (CDU) zu einer Kundgebung in Erfurt aufgerufen. Die Veranstalter rechnen mit mehreren Hundert Teilnehmern. Zuletzt hatte es im Zuge des eskalierenden Konflikts zwischen Palästinensern und Israelis im Nahen Osten in mehreren deutschen Städten antisemitische und anti-israelische Demonstrationen gegeben. Dabei wurden auch Israel-Flaggen angezündet.

In Thüringen hatten Unbekannte Mitte Mai versucht, eine am Rathaus von Nordhausen gehisste israelische Staatsflagge anzuzünden. Das misslang, beschädigt wurde aber die Rathausfassade. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus. Bislang wurden keine Tatverdächtigen ermittelt. Im vergangenen Jahr war die Zahl der erfassten antisemitischen Straftaten in Thüringen um etwa 25 Prozent auf 116 gestiegen.

Im Freundeskreis Israel sind 25 Thüringer Landtagsabgeordnete versammelt. Ort der Versammlung ist der Juri-Gagarin-Ring Höhe Max-Cars-Platz.