Abgestorbene Bäume werden den Winter über in und um Erfurt gefällt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abgestorbene Bäume werden den Winter über in und um Erfurt gefällt

In den Wintermonaten werden in und um Erfurt Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt. Dabei handelt es sich um bereits abgestorbene oder stark geschädigte Bäume im Stadtgebiet, den Ortsteilen sowie an den Ortsverbindungsstraßen. Diese Maßnahmen sind notwendig, weil die „Stand- und Bruchsicherheit der Bäume nicht mehr gegeben ist“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Vorgehen ist mit dem Umweltamt abgestimmt. Bei den Arbeiten, die teilweise schon begonnen haben, wird der Artenschutz beachtet. Fachfirmen und Mitarbeiter des Garten- und Friedhofsamtes nehmen sich der Umsetzung an. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten werden neue Bäume nachgepflanzt. Sollte dies nicht am gleichen Standort möglich sein, wird nach einem alternativen Gebiet gesucht.

Baumfällungen sind in Erfurt ein heikles Thema. Eine Bürgerinitiative namens „Stadtbäume statt Leerräume“ setzt sich gegen Baumfällungen auf dem Petersberg ein. Derzeit macht sich die Initiative gegen Fällungen im Wäldchen nahe des Bundesarbeitsgerichtes stark.

Das könnte Sie auch interessieren: