Abhol-Handel als letzter Strohhalm für Erfurter Händler

Der ganze Anger ist verwaist. Doch nein, vor einem Geschäft hat sich eine kleine Schlange gebildet. Was so auch nicht ganz stimmt. Denn die Kunden stehen eher einzeln wie Stelen vor der Schaufensterfront und treten nach dem Arztzimmer-System – wer war der letzte? – an den Tisch mit dem roten Tuch heran.

Buchhändler knüpft an das Frühjahr an

„Click & Collect“ nennt sich das System, was auch mit „Bestellen und Abholen“ bezeichnet werden könnte. Peter Peterknecht hatte das schon im Frühjahr, als wegen der Pandemie erstmals alles runtergefahren wurde, ausprobiert. „Wir haben am 16.Dezember das alte Schild wieder rausgeholt und weitergemacht“, sagt Buchhändler Peter Peterknecht. Die Kundschaft nehme es dankbar an. Und habe sich auch an das Angebot, schnell und in der Stadt Bücher und ähnliches aus dem Geschäft zu bekommen, gewöhnt. Peterknecht könne so auf eine gute Kombination bauen: Einen seit Jahren stetig wachsenden Online-Handel über ein eigenes Portal und eben den fortlaufenden Verkauf über den Eckladen am Anger. Der Umsatz stimme, aber was unter dem Strich an Gewinn stehen bleibe, das könne eher unter dem Motto laufen „Wir wollen, dass uns die Leute nicht vergessen.“

Bestellung bei Handy-Nachrichtendienst

Den berühmten letzten Strohhalm bemüht Schuhhändler Steffen Lenters, wenn er seine Motivation beschreiben soll, warum er das System Bestellen und Abholen ausprobiert. Im Schaufenster des Ladens auf dem Fischmarkt stehen neben den ausgestellten Schuhen Zahlenkärtchen und eine Telefonnummer, über die per Anruf oder Anfrage im Handy-Nachrichtendienst die Schuhe bestellt werden können. Dann ist eine Abholung im Geschäft möglich oder auch eine Lieferung nach Hause. „Das mache ich derzeit alles selbst“, sagt Steffen Lenters. Und verweist auf einen Vorteil gegenüber den Online-Großhändlern. „Ich nehme gleich mehrere Größen auf Auswahl mit und meist probieren die Kunden die Schuhe gleich an und so ist in ein paar Minuten alles zur Zufriedenheit erledigt.“

Einen Lederschuh auszufahren, lohnt sich schon eher als eine Broschüre für 1,50 Euro, wie es Peter Peterknecht mitunter macht. „Die Mentalität aus dem Netz schwappt da natürlich herüber.“ Wenn jemand eben sehr preiswerte Ware kostenlos nach Hause geliefert haben will, ist das natürlich nicht rentabel. Aber er mache es dennoch.

Mentalität aus dem Internet-Bestellhandel schwappt herüber

Um „Click & Collect“ aufzuziehen, gebe es aber etliche Hürden, weiß Patricia Stepputtis, als Citymanagerin der Stadt derzeit ständig im Gespräch mit der Händlerschaft. So seien die Richtlinien sehr streng und mitunter hapert es an Details. „Da hat eine Ladeninhaberin kein drahtloses Kartenlesegerät. Die Kunden dürfen aber nicht zum Bezahlen ins Geschäft“, nennt sie ein Beispiel. Und kleine Händler hätten mit der Gewohnheit der Leute, drei Teile zu bestellen und zwei zurückzuschicken, viel mehr zu kämpfen. Ein 100-Tage-Rückgaberecht sei gar nicht zu schaffen. Indes weiß sie von der dramatischen Situation der kleinen Innenstadthändler. Die Corona-Hilfen seien versprochen, aber meist noch nicht angekommen. Lange Ausdauer haben die meisten nicht mehr. Noch sind gerade bei Modeläden die Lager mit der Winterware voll. Die für das Frühjahr und den Sommer aber bereits im Anmarsch.

Bargeldloses Bezahlen bremst zusätzlich aus

Auch wenn die Läden nicht extra ein Hygienekonzept für den Abholhandel einreichen - allerdings vorhalten müssen - sind die Regelungen im Detail mit vielen Klippen versehen. Allein, dass in der aktuellen Regelung der Stadt aus „kontaktlos“ nun „bargeldlos“ wurde, regt Peter Peterknecht mächtig auf. Im Frühjahr war noch ein Körbchen zur Geldübergabe erlaubt. „Ein Kind, was für ein paar Euro ein Buch kaufen will, muss ich wegschicken.“ Ebenso sei es völlig verrückt, dass nur die per Internet bestellte Ware auch verkauft werden darf. Wenn etwa eine ältere Dame im Schaufenster einen Kalender sieht und ihn noch mitnehmen will, dann dürfe der nicht verkauft werden. Das sei einfach nur absurd. „Der Bäcker nebenan, darf doch auch Münzen annehmen.“