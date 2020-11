An Erfurter Schule Lüftungsanlage Marke Eigenbau im Test

Schnell, einfach und preiswert: Mit diesen drei Worten lässt sich kurz und knapp umschreiben, welche Vorteile es für die Schulen der Stadt hätte, wenn in den Klassenräumen Lüftungsanlagen der Marke Eigenbau installiert würden. Im Testbetrieb funktioniert eine derartige Anlage seit Mittwoch in einem Musikraum des Heinrich-Hertz-Gymnasiums. Gebaut von zwei Mitarbeitern einer städtischen Werkstatt mit Materialien aus dem Baumarkt und nach Bauplänen des Max-Planck-Instituts.

Die Anlagen sollen corona-haltige Aerosole zu großen Teilen aus der Luft herausfiltern. Das in den Hygienekonzepten geforderte Stoßlüften wird weiter notwendig sein, betonen der städtische Baubeogeordnete Alexander Hilge und Kreiselternsprecher Armin Däuwel, der die Idee und die Bauanleitung nach Erfurt holte. Auch in der Kreis-Elternvertretung war sie ausgiebig diskutiert worden. Die Baukosten belaufen sich auf knapp 500 Euro.

Im Musikraum des Heinrich-Hertz-Gymnasiums saugt die Lüftungsanlage über zwölf solcher Schirme die Luft in die Rohre der Filteranlage. Foto: Stadtverwaltung/Daniel Baumbach

„Macht mal“, gab der Beigeordnete für Bau und Verkehr Alexander Hilge ganz unkompliziert den Startschuss, als ihn der Kreis-Elternsprecher überzeugen wollte. Dass keine große Vorbereitungszeit nötig ist, also sofort mit geringem Aufwand gehandelt werden kann, war unbedingt ein Argument. Auch dass die Lüftungsanlagen wissenschaftlich begleitet ins Rennen gehen und dass sie unkompliziert in ein paar Monaten wieder entfernt werden könnten. Bei der Bildungsbeigeordneten Anke Hofmann-Domke traf der Vorstoß angesichts des Corona-Infektionsgeschehens an den Schulen ebenso auf Unterstützung. Und da Däuwel Elternarbeit am Heinrich-Hertz-Gymnasium betreibt und auch die Schulleiterin einverstanden war, läuft der Probebetrieb für Erfurt dort ab.

An einer Integrierten Gesamtschule in Mainz funktionierten die selbstgebauten Lüftungsanlagen, auf deren Baupläne auch die Konstruktion am Heinrich-Hertz-Gymnasium zurückgeht, bereits im Sommer. Das Bundesland Rheinland-Pfalz hat seitdem bereits eine Vielzahl im Einsatz.

Den Testbetrieb betrachtet Hilge neutral: „Wir sind nicht euphorisch, aber auch nicht skeptisch und werden in zwei Wochen sehen, was dabei herauskommt.“ Wie laut die Anlage läuft, wie sich die Luftumwälzung anfühlt, ob es an den Füßen oder Ohren zieht – all das wird eine Rolle spielen, wenn die Frage nach weiteren Luftfiltern Marke Eigenbau gestellt wird. Das Land Thüringen sei in der Frage sehr kritisch und auch in seinem Dezernat würden quasi täglich seriöse oder weniger seriöse Angebote ins Haus schneien.

Logistisch würde es jedenfalls eine Herausforderung, sollte entschieden werden, weitere Schulen und Räume auszustatten. „In Erfurt gibt es rund 1970 Klassenräume“, weiß Hilge. Ohne Hilfe der Eltern oder der Fördervereine ginge das sicherlich nur schleppend voran.