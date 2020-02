Anwohner fassungslos: Bäume fallen für neue Zufahrt zu Erfurter Einkaufsmarkt

Baumscheiben, an denen man das Öl der Kettensäge quasi noch riechen kann. Die größte gut 60 Zentimeter groß im Durchmesser. Wie eine Perlenschnur ziehen sich die hellen Flecken am Einkaufsmarkt in der Gorkistraße vorbei. Auch die Bäume auf dem Parkplatz sind umgesägt.

Am Samstag um 7 Uhr begannen die Arbeiten. „Warum so früh?“, fragt sich Anke Unterstab, die ganz in der Nähe wohnt, und auch etliche andere Anwohner, die - wie sie selbst sagen - fassungslos den Arbeiten zuschauen. Niemand hat irgendeine Information. Dass die Lebensmittel-Kette Tegut ihren Markt umbauen will, davon sei schon seit Jahren die Rede. Aber jetzt und so? Davon hat keiner etwas erfahren. Keine Anwohnerinformation lag in den Briefkästen. Weder von Tegut noch von der Stadt. „Dass es am Samstag war, war bestimmt kein Zufall“, meint Anke Unterstab, „da ist ja auch kein Amt besetzt, wo man mal nachfragen könnte.“

So sieht der Platz vor der Aufbaubank heute aus. Foto: Anke Unterstab

So suchte auch die Redaktion am Montag nach Informationen. Und es gibt Erklärungen, warum, was, wann, und wie dort angepackt wurde. Die erste Info gibt Oliver Glöckner vom beauftragten Baum-Service. „Da die angrenzende Fläche in der Woche als Parkplatz vermietet ist, war der Samstag der Tag, an dem es die wenigsten Behinderungen gab. Und um 7 Uhr fängt nun mal unsere Arbeitszeit an“, erklärt er den Zeitpunkt der Arbeiten, die auch noch vor Ende des gesetzlichen Fällzeitraumes erledigt sein mussten.

Die drängendste Frage der Anwohner - „Ist das alles eigentlich genehmigt?“ - beantwortet Jörg Lummitsch, Leiter des Umwelt- und Naturschutzamtes. „Eine Genehmigung im Zuge eines Bauantrages von Tegut liegt vor.“ Das betreffe 21 Bäume, darunter vier Kastanien, drei Magnolien und der Rest Ahornbäume.

Der harte Eingriff habe seine Ursache darin, dass die Zuwegung zum Markt nicht mehr über die Brühler Straße geführt werden soll, sondern, wie Lummitsch weiß, über die Gleise der Straßenbahn von der Gorkistraße her. Genau auf dem Streifen neben der alten Kaufhalle stand aber eine ganze Reihe Bäume.

Das lässt nun zumindest erahnen, warum auch auf der Seite der Aufbaubank zwei Bäume abgesägt wurden, um die herum schon neues Gehwegpflaster liegt.

„Es kann doch aber nicht sein, dass immer privat vor Öffentlichkeit geht“, will Anwohnerin Anke Unterstab nicht verstehen, dass solche Planungen heute noch genehmigt werden, wo alle Welt vom Klimawandel spreche. „Es wird einfach gemacht. Das ist wie vor 20 Jahren“, meint sie, „die Leute hier verlieren doch das Vertrauen.“

Noch im vorigen Herbst sorgten die Bäume auf dem Platz mit dem gelben Laub für einen Farbtupfer. Foto: Anke Unterstab

Der einzige Hinweis, was hier überhaupt passiert, bekommt der aufmerksame Passant am kleinen Bauschild mit dem markanten roten Punkt. „Umbau und Modernisierung des Lebensmittelmarktes mit Erweiterung der Verkaufsfläche und Umgestaltung der Verkehrserschließung und der Freiflächen“, ist dort zu lesen.

Matthias Pusch, Sprecher des Unternehmens, wartet auf Anfrage mit weiteren Details auf. So soll bis 2021 der arg in die Jahre gekommene Markt umgebaut werden. Die Verkaufsfläche werde aber gleich bleiben. Zu den konkreten Bauplanungen liefen seit dem Jahr 2014 Abstimmungen mit der Stadt. Er bestätigt die neue Zufahrt auf der gegenüberliegenden Seite. „Die Zufahrt zum Parkplatz/Markt wird künftig über die Melanchtonstraße erfolgen und nicht mehr wie bisher über die Brühler Straße.“

Passt das zum Image von Tegut?

Warum das aber sein muss, dazu war am Montag keine Auskunft aus der Bauverwaltung zu erhalten, wie uns Sprecherin Heike Dobenecker mitteilte. Sie werde aber schnellstmöglich nachgereicht. Bleibt die Frage speziell an Tegut, warum nicht eine andere Bauplanung denkbar war, durch die nicht so viel rares Stadtgrün beseitigt würde. Passt das zum Image der Kette, die besonders auf Bio-Lebensmittel setzt und auf der Firmen-Internetseite mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit wirbt?

So ging auch diese Frage an die Tegut-Zentrale in Fulda. Sprecher Matthias Pusch schreibt darauf: „Im betroffenen Gebiet ist es eine Vorgabe der Stadt, dass jede kleinste Baumaßnahme mit ihr abgestimmt sein muss. Die neue Zufahrt und damit auch die damit verbundene Fällung der Bäume wurde uns seitens der Stadt Erfurt planungsseitig vorgegeben. Hierauf hatten wir leider keinen Einfluss.“

