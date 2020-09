Appetit gemacht: Buga-Veranstaltungsprogramm in Erfurt präsentiert

Erfurt. In Erfurt wurde am Freitag das Programm für die Bundesgartenschau im nächsten Jahr vorgestellt. Knapp 3000 Veranstaltungen sind geplant.

Stil musste sein, denn es wurde das präsentiert, was im nächsten Jahr zur Bundesgartenschau (Buga) an 171 Tagen durchgängig für Zerstreuung und Erbauung des hoffentlich zahlreich zur Ega und zum Petersberg strömenden Publikums sorgen soll. „Vorgeschmack“ hätte das Motto lauten können, denn es ist unmöglich all das aufzuzählen, was das achtköpfige Team um Programmdirektorin Nadja Kersten in den letzten beiden Jahren erarbeitet hat. 3000 Veranstaltungen sind es roundabout.