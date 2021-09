Ein Audi wurde in Erfurt gestohlen (Symbolfoto).

Audi Q7 in Erfurt gestohlen - Auto kostet einen hohen fünfstelligen Betrag

Erfurt. Erneut haben Unbekannte einen hochwertigen Audi in Erfurt gestohlen.

In der Nacht zu Freitag ist in Erfurt erneut ein hochwertiger Audi Q7 entwendet worden. Dieser stand nach Angaben der Polizei unmittelbar vor dem Wohnhaus der Besitzer in Erfurt-Schmira geparkt.

Trotz sofort eingeleiteter überregionaler Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnte der blaue Pkw, dessen Wert im hohen fünfstelligen Bereich liegt, bisher nicht gefunden werden.

Wie die Täter das ausgeschaltete Keyless-Go-System überwinden konnten, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

