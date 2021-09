Auf alten Spuren wandeln

Vor 50 Jahren hatten sie die Ausbildung als Kaufleute und das Abitur in der Tasche. Grund genug, für ein Jubiläumstreffen am Abend im Parkcafé „Isa“ in Gispersleben. Am Nachmittag statteten die Damen und Herren der Berufsschule in der Brühlervorstadt einen Besuch ab, die heute „Ernst Benary“ heißt und damals „Josef Rieß“.

Erfurt. Fünf Jahrzehnte ist es her, da schlossen 23 Damen und Herren Abitur und Berufsausbildung an der Berufsschule in der Brühlervorstadt in Erfurt ab.

Ganz anders als vor 50 Jahren sieht es heute in der Berufsschule „Ernst Benary“ am Langen Graben aus. Davon überzeugten sich die Damen und Herren aus der Klasse mit den Kaufleuten, die 1971 dort nach drei Jahren ihr Abitur ablegten und gleichzeitig eine Berufsausbildung in der Tasche hatten.

Eine Runde durchs Schulhaus drehen und in Erinnerungen kramen

Das goldene Jubiläum feierten sie nun fünf Jahrzehnte später am Abend gemeinsam und mit einigen Angehörigen im Parkcafé „Isa“ in Gispersleben. Zuvor erkundete ein Teil der Truppe jedoch neugierig, was heute am Standort der früheren Berufsschule „Josef Rieß“ passiert und stattete der Berufsschule „Ernst Benary“ einen Besuch ab. Von der Direktorin wurden sie empfangen und bekamen bei einem Diavortrag und einer Runde im Schulhaus einen Eindruck, was dort heutzutage passiert und in welchen Bereichen sich die Berufsschüler einen Namen machen können.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Drei Jahren für Abitur und den Abschluss der Berufsausbildung gebüffelt

Die Damen und Herren, die an diesem Ort einst drei Jahre für die Berufsschule und fürs Abi büffelten, fanden zwar in den aktuellen Berufsfeldern keine Kaufleute mehr vor und auch das Schulhaus sieht ein bisschen anders aus, doch für alte Erinnerungen gab es genügend Raum.

„Seit den 80er Jahren treffen wir uns regelmäßig“, erklärte Eberhard Frisch. Die Frequenz von fünf Jahren wollen sie künftig auf drei Jahre verkürzen. Zu erzählen gibt es jedenfalls genug.

Lesen Sie hier mehr Erfurt-Artikel.