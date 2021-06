Auffahrunfall mit Folgen - Mehrere Erfurter Keller aufgebrochen - Kleines Insekt verursacht großen Schaden

Erfurt Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

In der Magdeburger Allee in Erfurt stockte gestern Abend der Verkehr, sodass ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto bremsen musste. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein 22-jähriger Autofahrer dies zu spät und fuhr auf das Auto auf.

Seine Unachtsamkeit wurde dem jungen Mann zum Verhängnis. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Er hatte den Mercedes ohne Wissen des eigentlichen Fahrzeughalters genutzt. Zu allem Überfluss verletzte sich der Mann durch den Aufprall leicht, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Mehrere Keller aufgebrochen

Am Wochenende haben sich Diebe in der Theo-Neubauer-Straße von Erfurt herumgetrieben. Anwohner stellten laut Polizeiangaben am Montagmorgen fest, dass sich Einbrecher in einem Tiefgaragenkomplex in gleich zwei Gemeinschaftskellern zu schaffen gemacht hatten.

Sie ließen zwei Fahrräder, eine Fahrradgabel sowie Fahrradzubehör im Wert von mehr als 2.000 Euro verschwinden.

Kleines Insekt verursacht großen Schaden

Einen gehörigen Schrecken hat gestern Abend eine Wespe einem 20-jährigen Autofahrer eingejagt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann mit seinem Auto in der Johannesstraße von Erfurt unterwegs, als sich das kleine Insekt erst in sein Auto und später in seinem Hemd verirrte.

Aus Panik verriss der Fahrer das Lenkrad und stieß gegen einen geparkten Wagen am Fahrbahnrand. Gestochen oder verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings wurden beide Autos massiv beschädigt, sodass sie abgeschleppt werden mussten.