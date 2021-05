Auftakt für Veranstaltungsreigen in Erfurt schrumpft

„Bücher aus dem Feuer“ heißt eine Ausstellung in der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz, die an die Bücherverbrennung erinnert.

Erfurt. Im Gedenken an die Bücherverbrennung 1933 in Erfurt ist eine Tafelausstellung in der Bibliothek am Domplatz zu sehen.

Mit einem coronagerechten Angebot unter freiem Himmel sollte am Samstag, 8. Mai, vor den Türen der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz die stadtweite Veranstaltungsreihe „Bücher aus dem Feuer“ der Erfurter Gruppe „Omas gegen Rechts“ eingeläutet werden. Die weiterhin hohen Corona-Fallzahlen lassen dies aber nicht zu. So wird als Auftakt nun die Tafelausstellung mit dem Titel „Die Flammenzeichen rauchen“ im ersten Obergeschoss der Bibliothek eröffnet.

Diese Schau erinnert an die Bücherverbrennung im nationalsozialistischen Deutschland 1933. In Erfurt loderten die Flammen am 29. Juni und im „Atlas der verbrannten Orte“ ist nachzulesen: „Trotz anhaltenden Regens wurde am Abend des 29. Juni 1933 durch die Erfurter Hitlerjugend und SA, im Rahmen einer Sonnenwendfeier, ein Scheiterhaufen mit Büchern entzündet.“

Zwölf Erfurterinnen und Erfurter wollten am Samstag mit Lesesequenzen und Musik an Autorinnen und Autoren erinnern, deren Ideen, Gedanken und Werke den Flammen damals zum Opfer fielen. Die Veranstaltungsreihe „Bücher aus dem Feuer“ soll nun am 21. Mai fortgesetzt werden mit der Midissage zur Ausstellung „Évas Apfelsuppe oder der Duft von Heimat. Eine Hommage an Éva Fahidi-Pusztai und das Leben“ im Erinnerungsort Topf & Söhne. Falls das Infektionsgeschehen dies zulässt.

Einer geplanten Verkostung von Évas Apfelsuppe nach dem Originalrezept ab 17.30 Uhr schließt sich 18.15 Uhr ein Gespräch mit den Kuratoren Norman Hera und Blanka Weber an. Bis zum Abschluss der Reihe am 29. Juni im Skulpturengarten der Ega mit dem Titel „Flammenzeichen rauchten“ sind weitere Abende vorbereitet.

Jede Generation muss sich die Vergangenheit neu erzählen und die „Omas gegen Rechts“ wollen die junge Generation dabei unterstützen, erklärt Hellena Horst als Mitinitiatorin. Dass der Auftakt nicht wie geplant stattfinden kann, bedauern die „Omas gegen Rechts“, aber sie sind froh über die Tafelausstellung, welche die Ereignisse im Juni 1933 in Erfurt dokumentiert. Ida Spirek und Eike Küstner haben die Dokumente 2013 recherchiert und zusammengestellt. Der „Atlas der verbrannten Orte“ ist ein Projekt des Fotografen Jan Schenck, das im Internet die Orte der Bücherverbrennungen auflistet. Darauf wird in der Tafelausstellung aufmerksam gemacht.

Unter Einhaltung des aktuellen Hygienekonzeptes der Bibliothek ist diese Ausstellung bereits zu besichtigen. Gezeigt wird sie dort bis Anfang Juli.

Die Bibliothek am Domplatz hat längst wieder für den Besucherverkehr geöffnet, das wurde unter anderem in dieser Zeitung gemeldet, ist aber längst noch nicht bei allen Nutzern angekommen. Dies gilt ebenso für die Kinder- und Jugendbibliothek, die Bibliothek Berliner Platz und die Bibliothek Südpark. Auch die Fahrbibliothek ist auf Tour. Zwar greift das Hygienekonzept mit Mund-Nasen-Maske und Abstandsregel, doch ein negativer Coronatest ist nicht erforderlich, um in den Regalen zu stöbern. Die Bibliotheken Krämpfervorstadt, Johannesplatz und Drosselberg bleiben noch geschlossen. Eine kontaktlose Ausleihe nach telefonischer Bestellung ist dort möglich.